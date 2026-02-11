Đedović Handanović: Svetska banka je zainteresovana za širi program podrške gasnom sektoru Srbije

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović sastala sa delegacijom Svetske banke i izjavila da je SB zainteresovana za širi program podrške gasnom sektoru, saopštilo je danas ministarstvo.

Ministarka je razgovarala sa delegacijom SB koju je predvodila Stefani Gil, menadžerka u oblasti energetike za Evropu i centralnu Aziju, o programu podrške i finansiranju projekata u energetskom sektoru, sa fokusom na gasni sektor i energetsku efikasnost.

- Svetska banka je zainteresovana za širi program podrške gasnom sektoru, u okviru kojeg bi u fazama mogli da obezbedimo finansiranje za izgradnju gasnih interkonekcija, jačanje postojeće gasne infrastrukuture unutar zemlje, kao i izgradnju novih skladišnih kapaciteta - rekla je Đedović Handanović.

Kaže da su osim finansiranja razgovarali i o tehničkoj podršci za razvoj projekata koji su u pripremnoj fazi.

- Gas smatramo dugoročnim prelaznim gorivom na putu ka dekarbonizaciji, jer je bazna energija i neophodno je da gradimo infrastrukuru kako bismo ispunili ciljeve koje smo definisali strateškim dokumentima - rekla je Đedović Handanović.

Ministarka je navela da su prioritetni infrastrukturni projekti u energetici određeni ažuriranim Polaznim osnovama plana razvoja energetske infrastrukture, koje je vlada usvojila prethodne godine.

- Naš fokus u sektoru gasa sada je izgradnja gasne interkonecije sa Severnom Makedonijom, za koju imamo izrađenu studiju izvodljivosti, koja je i za našu i makedonsku deonicu finansirana EU sredstvima. Izgradnjom ove interkonekcije, otvaramo još jedan alternativni pravac za snabdevanje gasom - rekla je ona.

Đedović Handanović je naglasila da je Srbija ima nameru da nastavi projekat "Čista energija i energetska efikasnost za građane" (SURCE) koji se uspešno realizuje sa Svetskom bankom i u okviru kojeg se subvencionišu mere energetske efikanosti za domaćinstva.

- Do kraja 2027. ćemo dodeliti subvencije za oko 50.000 domaćinstava i cilj nam je da nastavimo sa ovim programom. Povećanjem energetske efikasnosti smanjujemo potrošnju i emisije štetnih gasova, a i uštede u kućnim budžetima građana koji energetski unaprede svoja domaćinstva uz pomoć države su osetne - rekla je ona.

Dodaje da je Svetska banka osim za nastavak tog programa zainteresovana i za finansiranje energetske sanacije javnih zgrada, poput škola, vrtića, bolnica, što bi osim ušteda u energiji koje mogu ići i do 50 odsto, kreiralo i nova radna mesta“, navela je Đedović Handanović.

Autor: S.M.