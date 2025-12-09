Đedović Handanović o NIS-u: Srbija veoma strpljivo radi sa ruskom stranom na rešenju

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da Srbija kao dobar partner veoma strpljivo radi sa ruskom stranom na pronalaženju rešenja za NIS.

- I dalje smo u vremenskom okviru koji smo dali, još uvek pokušavamo da vidimo rezultat i ishod toga - rekla je ministarka na GLOBSEC forumu "BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori".

Na pitanje da li postoji interesovanje trećih strana, ona je rekla da su se vodili razgovori sa različitim partnerima ili stranama, kao i da je Srbija to dozvolila.

- Srbija ima pravo glasa po ovom pitanju, mi smo drugi najveći akcionar, imovina je u našoj zemlji, ali smo čak dozvolili da budemo u potpunosti kooperativni i naravno kada dođe vreme, ako dođe vreme, ako ne bude drugog rešenja, moraćemo da uzmemo stvar u svoje ruke kroz domaći proces jer moramo da zaštitimo naše građane, moramo da zaštitimo našu ekonomiju i moramo da zaštitimo dobrobit naših građana i da ne dođe do potpunog haosa na tržištu - istakla je Đedović Handanović.

Ona je navela da stav Srbije u ovom slučaju, koji će biti, kako je rekla, i u svakom budućem slučaju jeste da zaštiti investitore, iz bilo kog dela sveta da su.

- Mislim da je to veoma težak stav, ali je pravedan stav i to je klima u kojoj se investitori mogu osećati bezbedno do poslednjeg trenutka. I to je ono što smo radili u prošlosti. To smo radili kada je reč o NIS-u skoro 10 ili 11 meseci. Neko kaže 'pa, niste ništa uradili'. To nije istina. Prvo, mnogo smo se borili da dobijemo osam licenci za rad NIS-a - ukazala je ministarka.

Đedović Handanović je naglasila da je Srbija istovremeno pokušavala da pronađemo rešenje sa ruskom stranom, kako je rekla, veoma strpljivo i kao dobar partner.

Poručila je da svaki investitor koji dođe u Srbiju može biti siguran da će njegova prava biti zaštićena bilo da su to Rusi, Amerikanci, Kinezi, Arapi ili neko drugi ko dođe u Srbiju da investira svoj kapital.

- Treba da se oseća bezbedno bez obzira na geopolitičku situaciju u tom trenutku. Jer, geopolitičke situacije se menjaju tokom istorije. Ali, ono što se ne menja je kako ste se ophodili prema nekome ko je došao da investira u vašu zemlju - rekla je Đedović Handanović.

Ona je podsetila da je NIS prodala prethodna vlada 2008. godine i dodala da će sadašnja vlada, bez obzira na to, učiniti sve što je u njenoj moći da zaštiti prava investitora.

- To je bila naša politika i nastaviće da bude naša politika - rekla je Đedović Handanović.

Autor: S.M.