Najnovije oglašavanje ministarke Đedović Handanović o NIS-u: Evo šta je rekla o prodaji ruskog vlasništva

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović oglasila se na društvenoj mreži Instagram o prodaji NIS-a

Ruski akcionari NIS-a pregovaraju sa nekoliko kompanija nedeljama unazad. Da ponovim - nije profesionalno pričati javno dok pregovori traju, a o kojima je u svakom detalju uključeno srpsko državno rukovodstvo. Svako ko se bavi biznisom to zna.

Međitim, ovde nije reč ni o kakvoj brizi za građane već o politikanstvu i to onda kad mu vreme nije i upravo od onih koji su prodali NIS 2008. godine, takoreći poklonili. Isti ti, umesto da budu fer i kažu "Dobro je da građani nisu osetili nikakve posledice sankcija već 44 dana", sada govore kako će neki stranci našim novcem da kupe ruske akcije NIS-a!? - napisala je Đedović Handanović.

- Nije mi baš najjasnije kako to uopšte može da se dogodi, a ni bilo kome ko se iole razume i u ekonomiju i u politiku, sem da je reč o lošem, jeftinom, pokušaju provokacije Aleksandra Vučića i predstavnika Vlade Srbije koji nema nikakvo utemeljenje u realnosti. Nažalost, ništa novo na našoj političkoj sceni gde svaki dan slušamo neistine. Ali je tužno da se i u ovakvom izazovnom geopolitičkom momentu, opozicija bavi lažima umesto da pokaže državni jedinstvo ako ništa drugo onda bar jer su oni bili na vlasti kad su NIS i sva naša naftna i gasna polja predali u ruke Ruskoj Federaciji - dodala je ministarka.

Za kraj je imala poruku za predstavnike opozicione scene u Srbiji.

- Gospodo iz opozicije, sada je ključno da građani ne osećaju posledice sankcija u kojima smo se našli ni krivi ni dužni. Država će nastaviti da odgovorno radi i obezbeđuje dodatne količine naftnih derivata jer nam je najvažnija sigurnost građana u danima i nedeljama koje su pred nama, dok čekamo odgovor američke administracije.

Autor: Iva Besarabić