Đedović Handanović razgovorala sa direktorom NIS-a: Moramo biti spremni za najlošiji scenario

Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike, rekla je da je razgovarala sa Kirilom Tjurdenjevim, direktorom NIS-a, o planovima u vezi sa američkim sankcijama ovoj kompaniji.

"U naredna dva, tri dana mi očekujemo, da li sutra ili prekosutra, odgovor iz SAD-a. Mi se nadamo najboljem, ali moramo biti spremni i za najgori scenario. Mi se nadamo najboljem, ali moramo biti spremni i za najgori scenario. Predsednik je i danas imao konsultaciju sa Sjedinjenim Državama, kao i mi iz vlade. Znači, očekujemo da čujemo kakav će stav biti, ali u slučaju da odgovor bude negativan, mi smo spremni na sve scenarije" rekla je Dubravka Đedović Handanović.

Kako je rekla, prošli su i zalihe derivata NIS-a.

"Međutim, mi to moramo da kontrolišemo i da budemo apsolutno sigurni da tokom decembra neće biti nestašica. Naše obavezne robne rezerve su pune. Sa NIS-om smo prošli i njihove rezerve, kako operativne, tako i sve druge rezerve koje imaju na stanju trenutno 89.825 tona dizela, kao i 53.648 tona benzina. Kada su u pitanju naše državne rezerve, naravno, mi ćemo nadgledati i NIS-ove rezerve, i ukoliko dođe uopšte do puštanja takvih rezervi na tržište, to je ono što mi odlučujemo kao država. Što se tiče državnih, operativnih i robnih rezervi, 185.000 tona i 804 dizela, kao i 19.172 tone benzina" poručila je Đedović Handanović.

Istakla je da su "nove količine i benzina i dizela već ugovorene".

"To su velike količine, one su u dolasku. Mi očekujemo isporuke već tokom decembra, ali kao što sam rekla, spremali smo se vredno i prethodnih meseci i godina i povećali za dizel naše obavezne rezerve za 70.600 tona, što je značajna količina, naravno, pored ovih imamo i značajne količine rezervi u vojnim skladištima. Ono što je bitno, to je da građani znaju da rukovodstvo države radi za njih, da oni neće trepeti. Mi smo to ponovili više puta, iako smo se, opet ponavljam, našli ni krivi ni dužni u ovoj situaciji, mi ćemo se starati da bude dovoljno svega i znači rešenje ukoliko ne dobijemo pozitivan odgovor iz Sjedinjenih država, koji očekujemo u narednih 24 do 48 sati" zaključila je Đedović Handanović.

