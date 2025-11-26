Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović sastala se danas sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Peterom Sijartom.

"Sa ministrom Peterom Sijartom razgovarala sam o ključnim energetskim pitanjima za Srbiju, stabilnosti snabdevanja, naftovodu Srbija–Mađarska i saradnji u gasnom sektoru. Zahvalni smo Mađarskoj na kontinuiranoj podršci u procesu dobijanja licenci od OFAC-a i na naporima koje ulažu da se naš deo regiona ne suoči sa poremećajima u snabdevanju naftnih derivata. Mađarska je potvrdila da će pronaći način da se projekat naftovoda nastavi uprkos trenutnim izazovima. Srbija ostaje potpuno posvećena energetskoj bezbednosti građana. Spremni smo da donosimo sve potrebne odluke i da zajedno sa partnerima obezbedimo stabilno snabdevanje u mesecima i godinama pred nama!", navela je ministarka Đedović Handanović na Instagramu.



Dodala je da, iako teme o kojima su razgovarali nisu bile lake, diplomatski protokol darivanja poklona ovoga puta ju je raznežio do suza.

"Moja dvomesečna ćerka dobila je od šefa mađarske diplomatije dve knjige za decu o Budimpešti, kao i benkicu i bodi fudbalskog kluba Honved čiji je predsednik, i to sa njenim imenom na leđima. Budući da razmatra saradnju sa Crvenom zvezdom kako bi se dobro pripremio, poklonila sam mu loptu sa potpisima igrača. Verujem da će je u retko slobodno vreme koristiti i za igru sa sinovima".



Na kraju, ministarka je zaključila:

"Dragi prijatelju, beskrajno hvala, najviše od najmlađe članice porodice Handanović".

Autor: D.Bošković