EES JE MOGUĆE SUSPENDOVATI! Seničić uliva nadu da možda neće biti gužve na granicama kad krenemo na more: Mi se nadamo...

Uvođenje novog sistema ulaska i izlaska iz Evropske unije koji zahteva biometrijske provere pri svakom ulasku u državu članicu dovelo je do velikih gužvi na granicama i aerodromima. Zbog toga, Evropska komisija najavljuje fleksibilnije primenjivanje ovog sistema.

Podsetimo, sistem ulaska/izlaska (EES) je automatizovani IT sistem za registraciju državljana zemalja koje nisu članice EU koji putuju na kraći boravak. Za potrebe EES, „državljanin koji nije iz EU“ podrazumeva – putnik koji nema državljanstvo nijedne zemlje Evropske unije ili državljanstvo Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili Švajcarske.

„Kratak boravak“ znači do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana. Ovaj period se računa kao jedinstven period za sve evropske zemlje koje koriste EES.

Dobre vesti za građane Srbije

Aleksandar Seničić, direktor Jute, rekao je za Kurir, da je svaka država članica Šengen zone dobila mogućnost da u određenim okolnostima i situacijama, velike gužve na graničnim prelazima ovaj sistem može da suspenduje u nekom određenom vremenskom roku.

Ovaj sistem je moguće suspendovati u određenim okolnosrima.

- Mi se nadamo da će to biti prilika da i mi lakše i brže prolazimo kada je reč pre svega o granicama prema Hrvatskoj, Mađarskoj i Rumuniji i ono što nas čeka tokom leta prema Grčkoj - dodao je.

Ipak mnogi se pitaju da li turiste očekuje ista procedura i pri prvom ulasku po novom sistemu i pri svakom sledećem.

- Nažalost, to je loše preneto kroz neke medije, ovaj sistem je napravljen tako da prvi put kada ulazimo u zemlje Šengena da damo svoj pasoš, da nas slikaju i da ostavimo otiske četiri prsta desne ruke - objasnio je Seničić.

On smatra da pojedini mediji nisu adekvatno obavestili javnost o novim propisima i da su zbog toga mnogi ljudi ostali zbunjeni.

- Svaki put kad izlazimo iz zemlje Evropeske unije mi moramo da se verifikujemo da smo izašli - rekao je.

Dakle, važno je znati i pripremiti se za svaki izlazak iz zemalja Evropske unije jer će se pri svakom biti potrebna verifikacija.

- Ovaj sistem je uveden iz razloga kontrole dužine boravka u zemljama Evropske unije, to je onih 90 dana u okviru 180 dana. Sistem ne može da nas prepozna ako se mi ne registrujemo na samom graničnom prelazu, dakle moramo dati dokumenta i moramo se verifikovati kroz ili slikanje ili ostavljanje podataka - Seničić dodaje.

Javnost se nada da će doći do odluka koje bi olakšale putovanje građanima.

Autor: A.A.