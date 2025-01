Uvođenje novog sistema smanjiće vreme čekanja na granicama i povećati kontrolu boravka u zemljama Evropske unije, kaže Aleksandar Seničić

Nakon brojnih odlaganja i prepreka, dugo očekivani Sistem ulaska i izlaska iz Evropske unije uskoro bi mogao da bude uveden na granicama.

U roku od šest meseci od postepenog uvođenja očekuje se da će ga koristiti svaki prelaz na granicama Šengenskog prostora.

Aleksandar Seničić iz Nacionalne asocijacije turističkih agencija rekao je da će uvođenje sistema smanjiti vreme čekanja na granicama i povećati kontrolu boravka u zemljama Evropske unije.

Od 10. novembra trebalo je da važe novi uslovi za ulazak u Evropsku uniju za putnike iz zemalja koje nisu članice - takozvani EES, ali je odložen za 2025. godinu.

EES bi prethodio primeni novih ETIAS pravila, koji podrazumevaju da se nakon prijave dobije odobrenje za ulazak, koje će važiti tri godine i koštati sedam evra.

Aleksandar Seničić navodi da se novi sistem kontrole ulaska i izlaska iz Evropske unije odlaže devet godina, jer nema konsenzus svih zemalja članica EU.

- Evropska komisija sprovodi proceduru kako predviđa normativa EU. Za odluku mora da postoji konsenzus uzmeđu svih članica. Koliko je meni poznato, nisu sve zemlje predvidele budžetom troškove za uvođenje ovih sistema. To može da bude problem da se ovi sistemi odlože možda i tokom ove godine - istakao je Seničić.

Nemačka, Francuska i Holandija izrazile su zabrinutost oko preuzimanja biometrijskih podataka i one su bile jedan od razloga zašto novi sistem nije uveden u oktobru i novembru meseca prošle godine.

- Biometrijski podaci podrazumevaju skeniranje četiri prsta, skeniranje lica i to je trebala sama aplikacija da omogući, ali se ispostavilo da ona nije spremna za to. Ako bi to radili granični službenici na samim graničnim prelazima stvorilo bi velike gužve pogotovo sad pred praznike i to je bio razlog zašto su se ove zemlje pobunile - objasnio je Seničić.

Za koje države će biti neophodna prijava

Novi sistem ulaska odnosiće se na sve zemlje EU, kao i na Island, Lihtenštajn, Švajcarsku i Norvešku.

Seničić navodi da postoje dva razloga zbog čega se uvodi novi sistem provere.

- Jedan je zbog velikog broja falsifikovanih ličnih dokumenata, a drugi zato što postoji veliki broj ljudi koji je ušao u EU koji ne poštuje pravilo da se ne može boraviti duže od 90 dana u okviru šest meseci - rekao je Seničić.

Prijavljivanje na aplikaciju ne predstavlja viziranje

- Ovi sistemi predviđaju unošenje osnovnih ličnih podataka - ime, prezime, broj pasoša, moment ulazka i izlazka iz Evropske unije. Specifično je plaćanje takse od sedam evra kod sistema ETIAS - rekao je Seničić.

Plaćanje takse podrazumeva se samo u ETIAS sistemu, ne i u prethodnom EES.

Ko ne plaća prijavu

Prijava u ETIAS sistemu traje tri godine, ali postoje izuzeci u starosnim kategorijama.

- Jedan od izuzetaka su mladi do 18 godina koji moraju da se prijave, ali ne plaćaju taksu, to isto važi i za starije od 70 godina - objasnio je Seničić.

Ukoliko u periodu od tri godine u toku prijave istekne pasoš, onda se mora izvršiti prijava sa novim.

Poželjno će biti da se izvrši prijava bar tri dana pre putovanja.



Autor: Dalibor Stankov