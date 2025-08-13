Kupala bebu prijateljice i shvatila da je to dete njenog muža

Hejli Me, majka četvoro dece iz SAD, živela je mirnim porodičnim životom, ali niz neverovatnih događaja 2021. godine potpuno je preokrenuo njen svet. Priča je odjeknula zahvaljujući njenim TikTok videima (koji su kasnije uklonjeni), ali detalji su ostali urezani u pamćenju mnogih.

Nakon što su se godinama udaljile, Hejli i njena najbolja prijateljica ponovo su se zbližile kada je ova ostala trudna. Hejli je osećala snažnu želju da joj bude podrška. Vozila ju je na lekarske preglede, bila uz nju u porođajnoj sali, čak nosila i “tata narukvicu” na ruci.

Imala je privilegiju da bebi da prvo kupanje, opisujući to kao jedan od najlepših trenutaka u svom životu. Međutim, samo tri dana kasnije, taj osećaj sreće pretvorio se u šok.

Tokom presvlačenja bebe stare svega tri dana, Hejli je primetila dve male, specifične nasledne izrasline na vratu – koje je opisala kao “bubice za kuglanje”. Znala ih je dobro, jer je i njen najstariji sin imao iste, a i druga deca njenog muža.

U trenutku joj je postalo jasno: beba njene najbolje prijateljice zapravo je dete njenog supruga.

"Upravo smo došli kući iz bolnice, kupala sam i presvlačila bebu kada je okrenula vrat, a ja sam uočila njenu urođenu manu. To je teško uočiti kada su bebe tako male, a posebno jer je nisam ni ciljano tražila", objasnila je Hejli i dodala: "Isti beleg ima i nekoliko druge dece mog muža. Tako da sam tačno znala da je dete moje najbolje drugarice i dete mog muža".

Priznanje i istina koja izlazi na videlo

Hejli i prijateljica su se pogledale, a nekoliko minuta kasnije, prijateljica je sve priznala. Nekoliko meseci kasnije, i Hejlin muž je potvrdio aferu.

U tom periodu, prijateljica je čak živela sa njima, pa je Hejli ironično opisala situaciju kao “sestrinsko-žena” zajednicu, gde su zajedno brinule o deci.

Ispostavilo se da njen suprug nije imao samo to jedno skriveno dete – Hejli je otkrila da ih je imao najmanje devet.

Uplašena da bi njena deca u malom mestu jednog dana mogla slučajno da izađu sa sopstvenim polubratom ili polusestrom, odlučila je da se odseli i započne novi život u drugom gradu.

Novi početak

Hejli je priznala da je viđanje dece koja liče na njenog bivšeg supruga po gradu bilo uznemirujuće. Na kraju je potpuno prekinula kontakt s njim, a isto je učinila i njena bivša najbolja prijateljica – želeći da zaštiti svoju ćerku.

Autor: S.M.