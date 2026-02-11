AKTUELNO

Nestao Miroslav u Nišu: Izašao iz kuće, a onda mu se gubi svaki trag! Porodica moli za pomoć

Izvor: Kurir.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Nišlija Miroslav Lazarević (64) nestao je nakon što je napustio porodični dom u naselju "9. maj" i otišao u nepoznatom pravcu.

Kako navode članovi njegove porodice koji su nestanak prijavili policiji, Miroslav je iz kuće izašao oko 11.30 sati, ali sa sobom nije poneo ništa od ličnih stvari uključujući ni mobilni telefon.

Nestali čovek visok je oko 1.80 metara i vitke građe. Na sebi je imao crne trenerke, teget patike i jaknu iste boje kao i crni kačket.

Porodica moli sve koji su ga videli ili imaju informaciju o njegovom kretanju da ih kontaktiraju na broj telefona 0629673542 ili da se jave niškoj policiji.

