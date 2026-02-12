AKTUELNO

Društvo

PROLEĆNE TEMPERATURE KAD IM VREME NIJE: Danas čak do 19 stepeni

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/ana paunković ||

U Srbiji u četvrtak veoma toplo za ovo doba godine, uz dosta sunca. Tokom večeri i noći naoblačenje, na jugozapadu i kiša.

Duvaće pojačan jugoistočni vetar, u košavskom podurčju jak, na jugu Banata sa olujnim udarima.


Jutarnja temperatura od 0 na istoku do 8 na severozapadu Srbije, maksimalna dnevna od 12 do 18, u Timočkoj Krajini do 6 stepeni.

U Beogradu u četvrtak veći deo dana pretežno sunčano i veoma toplo. Uveče naoblačenje.

Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 5, maksimalna dnevna 17 stepeni.

Autor: S.M.

#Prognoza

#Srbija

#Temperatura

#Vreme

#toplo

POVEZANE VESTI

Društvo

Letnje temperature i danas: Ponovo i do 29 stepeni! Jedna pojava vam može pokvariti ugođaj

Društvo

I DANAS LETNJE TEMPERATURE! Evo kakvo se vreme očekuje narednih dana - da li stiže osveženje?

Društvo

Letnje temperature i prvog dana septembra! Najviša dnevna temperatura 35 stepeni, kiše nema ni na vidiku

Društvo

Uživajte u prolećnim temperaturama! Sunčano i najviše do 20 stepeni

Društvo

Maksimalno do 18 stepeni! Prolećne temperature, ali uz oblake

Društvo

Letnji dan pred nama: Temperatura skoro do 30 stepeni