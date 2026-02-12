PROLEĆNE TEMPERATURE KAD IM VREME NIJE: Danas čak do 19 stepeni

U Srbiji u četvrtak veoma toplo za ovo doba godine, uz dosta sunca. Tokom večeri i noći naoblačenje, na jugozapadu i kiša.

Duvaće pojačan jugoistočni vetar, u košavskom podurčju jak, na jugu Banata sa olujnim udarima.



Jutarnja temperatura od 0 na istoku do 8 na severozapadu Srbije, maksimalna dnevna od 12 do 18, u Timočkoj Krajini do 6 stepeni.

U Beogradu u četvrtak veći deo dana pretežno sunčano i veoma toplo. Uveče naoblačenje.

Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 5, maksimalna dnevna 17 stepeni.

