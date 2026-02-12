AKTUELNO

Društvo

OPREZ NA PUTU: Pažljivo vozite, mogući su problemi zbog olujne košave

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Danas se očekuju povoljniji vremenski uslovi za vožnju tokom većeg dela dana, uz duže sunčane intervale, ali, savet AMSS vozačima je da u košavskom području budu oprezni zbog umerenog i jakog, a ponegde i olujnog jugoistočnog vetra, posebno na jugu Banata.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na (PMV) putničkim terminalima nema zadržavanja vozila, a teretna vozila čekaju do pet sati.

Na (TMV) terminalima na izlazu iz Srbije teretna vozila zadržavaju se na graničnim prelazima Horgoš 90 minuta, Batrovci 300 minuta i Šid 240 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Autor: S.M.

#Košava

#Saobraćaj

#oprez

#putevi

#vožnja

POVEZANE VESTI

Društvo

VOZITE PAŽLJIVO! AMSS upozorava vozače na oprez u saobraćaju zbog mokrih kolovoza i olujnog vetra

Društvo

VOZAČI, OPREZ! Teži uslovi vožnje zbog padavina i pojačanog saobraćaja! Na Preševu i Gradini kolonama se ne vidi kraj

Društvo

OVO VIŠE NIJE NORMALNO! Čak 30 stepeni razlike u jednom danu: Pogledajte kakav nas ŠOK čeka u narednom periodu! (FOTO)

Društvo

Ovde već pljušti! Nevreme tek stiže, otkrivamo i gde: Pesak iz Sahare doneće ovu pojavu

Društvo

AMSS IZDAO UPOZORENJE: Vozači se pozivaju na oprez zbog padavina, odrona i nanosa zemlje!

Društvo

MANJE GUŽVE NA GRANICAMA: Teretna vozila na Gradini i Batrovcima zadržavaju se dva sata