OPREZ NA PUTU: Pažljivo vozite, mogući su problemi zbog olujne košave

Danas se očekuju povoljniji vremenski uslovi za vožnju tokom većeg dela dana, uz duže sunčane intervale, ali, savet AMSS vozačima je da u košavskom području budu oprezni zbog umerenog i jakog, a ponegde i olujnog jugoistočnog vetra, posebno na jugu Banata.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na (PMV) putničkim terminalima nema zadržavanja vozila, a teretna vozila čekaju do pet sati.

Na (TMV) terminalima na izlazu iz Srbije teretna vozila zadržavaju se na graničnim prelazima Horgoš 90 minuta, Batrovci 300 minuta i Šid 240 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Autor: S.M.