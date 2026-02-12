Epidemija gripa zvanično odjavljena, ali BROJ ZARAŽENIH PONOVO RASTE: Najnoviji izveštaj, na udaru deca i mladi

Nakon mesec i po dana, epidemija gripa u Beogradu je odjavljena, ali najnoviji podaci Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja pokazuju da i oboljenja slična gripu i akutne respiratorne infekcije u porastu u odnosu na prethodnu sedmicu.

Epidemija gripa u Beogradu je prijavljena 24. decembra 2025. godine, a odjavljena je, kako saznajemo, 3. februara 2026. godine. To što je epidemija odjavljena ne znači da grip nije prisutan, već da epidemiološka situacija ne ispunjava više uslove epidemiju.

Epidemija je odjavljena, naime, u trenutku kada je epidemiološka situacija bila mirnija, međutim, u toku prošle nedelje, u odnosu na prethodnu, porasle su sve respiratorne bolesti.

Najnoviji izveštaj o epidemiološkoj situaciji u Beogradu, Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd za period od 2. do 8. februara, pokazuje da su u toj nedelji od akutnih respiratornih infekcija (ARI) obolelo 12.054 osoba a od oboljenja sličnih gripu (OSG) 432.

U odnosu na nedelju pre od 26. januara do 1.februara, broj obolelih od akutnih respiratornih infekcije je veći za 11,6 odsto a broj obolelih od oboljenja sličnih gripu za za 30,5 odsto.

Potvrđeni tipovi virusa

U toku prošle nedelje, u Beogradu je grip potvrđen u 3 uzorka grla i nosa:

virus gripa A - kod dve osobe

A(H1)pdm09 - kod jedne osobe.

Uzrast obolelih od akutnih respiratornih infekcija

Među obolelima od ARI najviše je osoba uzrasne grupe od:

5 do 19 godina - 38,9 odsto

20 do 64 - 31,6 odsto

uzrasta do 4 godine - 21,5 odsto.

Uzrast obolelih od oboljenja sličnih gripu

Od ukupnog broja osoba prijavljenih sa oboljenjima sličnim gripu prošle nedelje najviše je bilo u uzrasnoj dobi od:

20 do 64 godina - 196

5 do 19 godina - 90

Do 4 godina - 78.

- Udeo osoba starijih od 65 godina je 15,7 odsto odnosno 68 obolelih. Najveća stopa obolevanja od oboljenja sličnih gripu je kod dece do 4 godine i u uzrastu od 5 do 19 godina - navode u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd.

Najefikasnija mera prevencije gripa je vakcinacija i preporučuje se svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu, pri čemu se zaštita stvara za 2 do 3 nedelje od dobijanja vakcine.

Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju.

Takođe, opšte mere prevencije obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, provetravanje prostorija. Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora i ishranu bogatu vitaminima

Autor: S.M.