Uvedene PRIVREMENE MERE u čačansku bolnicu! Oglasilo se Ministarstvo zdravlja povodom novog smrtnog slučaja posle operacije krajnika

U OB Čačak u noći između 11. i 12. februara dogodio se smrtni ishod koji je nastupio u postoperativnom toku nakon operacije trećeg krajnika kod muške osobe starosti 38 godina, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

- Pacijent se, iako nije nas osiguranik, samostalno prijavio na navedenu hiruršku intervenciju zbog disajnih problema od kojih je godinama imao tegobe, svestan rizika same intervencije zbog ostalih pridruženih bolesti od kojih je bolovao - kažu u Ministarstvu i dodaku:

- Ministarstvo zdravlja je odmah po dobijanju informacije uputilo svoje inspektore u Čacak, a odlukom ministra zdravlja rukovođenje ORL odeljenjem u OB Čačak preuzeli su lekari UKC Srbija i UKC Kragujevac, dok se ne utvrde sve okolnosti koje su dovele do dva smrtna ishoda na ovom odeljenju u kratkom vremenskom roku.

- Pored toga, ministar zdravlja je dao nalog o uvođenju privremenih mera u OB Čačak, koja podrazumeva preuzimanje rukovođenja ovom zdravstvenom ustanovom u narednom periodu.

- Ministarstvo zdravlja još jednom upućuje iskrene izraze saučešća porodicama preminulih - stoji u saopštenju.