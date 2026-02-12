SUTRA SLAVIMO VELIKE ČUDOTVORCE: Ako želite sreću i mir u kući, ispoštujte običaj koji čuva PRIJATELJSTVO i zdravlje!

Pravoslavni vernici sutra, 13. februara, obeležavaju praznik posvećen Svetim besrebrenicima Kiri i Jovanu, hrišćanskim mučenicima koji se u narodu poštuju kao veliki čudotvorci i zaštitnici iskrenog prijateljstva.

Lekari koji su lečili dušu i telo

Sveti Kir je bio čuveni aleksandrijski lekar koji je verovao da bolesti često potiču od greha, pa je ljude lečio molitvom i pokajanjem. Njemu se u Arabiji pridružio Jovan, rimski oficir, i tako je nastalo neraskidivo duhovno bratstvo. Zajedno su pomagali bolesnima i progonjenima sve do svoje mučeničke smrti 311. godine.

Glavni običaj za sutrašnji dan

Prema narodnom verovanju, na ovaj praznik najvažnije je negovati odnose sa bliskim ljudima.

Običaj za prijatelje: Veruje se da sutra treba posetiti prijatelje, kumove ili rođake sa kojima ste u dobrim odnosima, ali i oprostiti onima sa kojima ste u zavadi. Sveti Kir i Jovan se smatraju čuvarima bratske ljubavi, pa će onoga ko sutra učini dobro delo prema prijatelju, pratiti sreća i blagoslov.

Molitva za zdravlje: Budući da su bili lekari (besrebrenici), veruje se da njihove mošti isceljuju slepilo i trovanja. Sutrašnji dan je idealan za molitvu za zdravlje bližnjih.

Šta donosi sreću?

Narodna tradicija kaže da će svako ko se sutra iskreno pomoli ovim svetiteljima dobiti:

Mir u duši i zaštitu od nesanice.

Snagu da prebrodi teška iskušenja.

Zaštitu doma od zlih namera.

U mnogim krajevima se veruje da osvećena voda na ovaj dan ima posebnu moć, pa vernici rado posećuju crkve i pale sveće za zdravlje i odanost u prijateljstvu.

Autor: Dalibor Stankov