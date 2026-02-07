SUTRA JE PRAZNIK PORODICE I DAN KADA SE LJUBAV VRAĆA STOSTRUKO: Obeležavamo Prepodobnog Ksenofonta i Mariju

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici u nedelju 8. februara, obeležavaju praznik posvećen Prepodobnim Ksenofontu, Mariji, Jovanu i Arkadiju.

Ko su bili Prepodobni Ksenofont i Marija?

Ksenofont i Marija bili su ugledni i bogati građani Carigrada u 5. veku. Kao veliki hrišćani, posvetili su život tome da i sinove, Jovana i Arkadija, vaspitaju u istom duhu.

Kada su mladići odrasli, porodicu je zadesila nesreća – dok su putovali brodom ka Bejrutu radi školovanja, zahvatila ih je snažna oluja. Iako su obojica preživela, talasi su ih izbacili na različite obale, pa su mislili da je onaj drugi nastradao. Shrvani tugom, obojica su doneli istu odluku – da se zamonaše i u veri pronađu utehu.

Ksenofont i Marija verovali su da su izgubili sinove. Posle dve godine tuge, krenuli su na put u Jerusalim kako bi se poklonili svetinjama. U isto vreme i njihovi sinovi su, ne znajući, došli u isti grad. Tu se dogodilo čudo - Jovan i Arkadije su se najpre ponovo sreli, a zatim su se svi u suzama i radosti okupili kao porodica.

Shvativši da su im deca najveće blago, Ksenofont i Marija razdelili su svoje bogatstvo siromašnima i povukli se u monaški život. Svi članovi ove porodice do kraja života bili su posvećeni Bogu.

Njihov praznik se danas slavi u domovima gde vlada mir i sloga, a u nekim krajevima Srbije postojao je običaj da porodice zajedno odlaze u crkvu - roditelji pale sveće za Ksenofonta i Mariju, a deca za Jovana i Arkadija. Dan bi provodili u zajedništvu, verujući da će ih sreća pratiti cele godine.

Na ovaj dan bi trebalo da budemo sa ljudima koji su nam dragi, sa članovima porodice i sa svojom decom.

Autor: Iva Besarabić