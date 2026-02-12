DRŽAVA REAGUJE ZBOG MLEKA: Ministarstvo poljoprivrede zatražilo hitan razgovor sa Evropskom komisijom

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zatražilo je hitne konsultacije sa Evropskom komisijom povodom aktuelnih kretanja na tržištu mleka i mlečnih proizvoda, zbog složenih okolnosti koje pogađaju ovaj sektor širom regiona, saopštilo je danas ministarstvo.

"S obzirom na složene okolnosti koje pogađaju ovaj sektor širom regiona i Evrope, Srbija smatra da je razgovor sa institucijama Evropske unije od značaja. Cilj je da se u partnerskom dijalogu sagledaju aktuelni tržišni trendovi i razmotre mogući pristupi u slučaju daljih poremećaja na tržištu", navodi se u saopštenju ministarstva.

Nadležni organi Srbije kontinuirano prate stanje u sektoru mlekarstva, analiziraju kretanja na domaćem i regionalnom tržištu i preduzimaju mere u cilju očuvanja stabilnosti proizvodnje i snabdevanja.

Ministarstvo poljoprivrede navodi da ostaje posvećeno transparentnosti, odgovornom postupanju i poštovanju međunarodnih obaveza, uz uverenje da je koordinacija i otvoren dijalog sa Evropskom komisijom u zajedničkom interesu.

Kako navode, detaljnije informacije biće razmatrane u okviru predstojećih konsultacija.

Autor: Dalibor Stankov