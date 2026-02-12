AKTUELNO

Društvo

DRŽAVA REAGUJE ZBOG MLEKA: Ministarstvo poljoprivrede zatražilo hitan razgovor sa Evropskom komisijom

Izvor: Pink.rs, Foto: RINA ||

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zatražilo je hitne konsultacije sa Evropskom komisijom povodom aktuelnih kretanja na tržištu mleka i mlečnih proizvoda, zbog složenih okolnosti koje pogađaju ovaj sektor širom regiona, saopštilo je danas ministarstvo.

"S obzirom na složene okolnosti koje pogađaju ovaj sektor širom regiona i Evrope, Srbija smatra da je razgovor sa institucijama Evropske unije od značaja. Cilj je da se u partnerskom dijalogu sagledaju aktuelni tržišni trendovi i razmotre mogući pristupi u slučaju daljih poremećaja na tržištu", navodi se u saopštenju ministarstva.

Nadležni organi Srbije kontinuirano prate stanje u sektoru mlekarstva, analiziraju kretanja na domaćem i regionalnom tržištu i preduzimaju mere u cilju očuvanja stabilnosti proizvodnje i snabdevanja.

Ministarstvo poljoprivrede navodi da ostaje posvećeno transparentnosti, odgovornom postupanju i poštovanju međunarodnih obaveza, uz uverenje da je koordinacija i otvoren dijalog sa Evropskom komisijom u zajedničkom interesu.

Kako navode, detaljnije informacije biće razmatrane u okviru predstojećih konsultacija.

Autor: Dalibor Stankov

#Brisel

#Evropska komisija

#Ministarstvo poljoprivrede

#cene mleka

#mleko

#poljoprivreda Srbija

#stabilnost tržišta

#tržište mleka

POVEZANE VESTI

Politika

Novi sastanak u toku nedelje: Ministarstvo poljoprivrede oštro demantuje navode da nije odgovorilo na zahtev sedam poljoprivrednih udruženja

Društvo

Ministarstvo poljoprivrede održalo hitan sastanak sa predstavnicima svih velikih hladnjača

Politika

Ministarstvo poljoprivrede demantuje navode da kasne subvencije i premije

Društvo

DRŽAVA STOJI UZ FARMERE: Ministar Glamočić najavio zaštitne mere za domaće mleko i strože kontrole palminog ulja

Društvo

Vlada donela odluku: Ovo je visina cene dizela za poljoprivrednike

Društvo

POČINJE ISPLATA OD NAJMANJE 20.000 DINARA Ova grupa građana da proveri svoje račune