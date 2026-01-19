DRŽAVA STOJI UZ FARMERE: Ministar Glamočić najavio zaštitne mere za domaće mleko i strože kontrole palminog ulja

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić održao je hitan radni sastanak sa predstavnicima udruženja proizvođača mleka i prerađivačke industrije.

Glavna poruka sastanka je jasna: država će učiniti sve da zaštiti domaće proizvođače, očuva stabilnost sektora i spreči poremećaje na tržištu.

Analiza uvoza i moguće antidampinške mere

Na sastanku je konstatovano da su se poslednjih meseci pojavili viškovi mleka na tržištu, što ugrožava stabilnost cena i otkup sirovine. Kako bi se sprečila nelojalna konkurencija, Ministarstvo će sprovesti detaljnu analizu uvoza.

- Ukoliko se potvrdi da je došlo do ozbiljnih poremećaja, pokrenućemo inicijativu za uvođenje zaštitnih mera, uključujući i antidampinške mere, u skladu sa međunarodnim sporazumima - poručeno je iz resornog ministarstva.

Rat protiv "lažnog sira": Inspekcije u picerijama i restoranima

Poseban akcenat stavljen je na zaštitu potrošača i sprečavanje obmana. Poljoprivredna i veterinarska inspekcija kreću u pojačane kontrole maloprodaje, ali i ugostiteljskih objekata (restorana, picerija, brze hrane).

Proveravaće se primena Uredbe o proizvodima koji sadrže palmino ulje i biljnu mast:

Da li su ovi proizvodi fizički odvojeni od pravih mlečnih proizvoda?

Da li su u jelovnicima i cenovnicima jasno istaknute oznake i upozorenja?

Da li se potrošači dovode u zabludu prodajom biljnih zamena pod imenom mlečnih proizvoda?

Podrška domaćem kvalitetu

Ministar Glamočić je naglasio da se neće dozvoliti špekulacije koje narušavaju ugled srpskog mleka. U narednom periodu država će raditi na podizanju svesti o značaju konzumiranja domaćeg mleka, koje ispunjava najviše bezbednosne standarde.

Iako se celo evropsko tržište suočava sa viškovima i padom cena, Ministarstvo poljoprivrede obećava svakodnevno praćenje situacije i koordinisano delovanje svih institucija kako bi interesi srpskih farmera bili zaštićeni.

Autor: Dalibor Stankov