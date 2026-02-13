SRBIJA NA METI OLUJNE KOŠAVE: RHMZ dao preciznu prognozu za praznik

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, do kraja dana u Srbiji će biti umereno do potpuno oblačno, uz mestimičnu slabu kišu. Padavine će se pre podne i sredinom dana javljati uglavnom u Vojvodini i zapadnim krajevima, dok se posle podne očekuju i u centralnim i južnim delovima zemlje.

Vetar će tokom dana skretati na severozapadni, biće slab do umeren, a sredinom dana povremeno i jak. Najviša temperatura kretaće se od 9 do 13 stepeni, dok će u Timočkoj Krajini biti oko 7 stepeni. U večernjim satima i tokom noći sledi delimično razvedravanje.

U subotu ujutro mestimično niska oblačnost, a pre podne pretežno sunčano. Tokom dana uslediće postepeno naoblačenje, dok se kiša očekuje najpre na jugozapadu Srbije, a zatim krajem dana i tokom noći i u ostalim krajevima. Na visokim planinama padaće sneg. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, uz pojačanje u košavskom području i na planinama. Jutarnja temperatura biće od 0 do 5 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 17 stepeni.

U nedelju se očekuje oblačno i osetno hladnije vreme sa kišom, uz umeren i jak severni i severozapadni vetar, čiji će udari u Vojvodini i istočnoj Srbiji dostizati 50 do 60 kilometara na čas. Kiša će ponegde kratkotrajno prelaziti u susnežicu i sneg. Do večeri se prognozira prestanak padavina i postepeno razvedravanje sa severozapada.

Novo prolazno naoblačenje stiže u ponedeljak, uz slabe mešovite padavine, kišu i susnežicu, dok će na planinama padati sneg. Vetar će oslabiti.

U utorak se očekuje jače naoblačenje i dalji pad temperature, a intenzivniji sneg prognozira se u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima Srbije, gde je moguće formiranje snežnog pokrivača visine od 10 do 25 centimetara i u nižim predelima. U ostalim delovima zemlje biće znatno manje padavina, najavljuje RHMZ.

U sredu i četvrtak sledi delimično razvedravanje, uz jak i olujni severozapadni vetar u sredu. U drugom delu naredne sedmice očekuje se osetniji porast temperature i stabilizacija vremenskih prilika.

Autor: S.M.