UPUĆENO 188 POZIVA U 24 SATA: Pune ruke posla za hitnu pomoć u Kragujevcu, najčešće se javljale ove grupe pacijenata

U prethodna 24 ekipe hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 52 terena (39 tokom dana i 13 tokom noći).

Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu pregledali su 45 odraslih osoba (tokom dana 21, tokom noći 24 pregleda).

Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 11.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom, sa povredama, sa stomačnim problemima i astmatičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama i astmatičari - kažu u kragujevačkoj službi za hitnu pomoć, kojoj je upućeno 188 poziva telefonom u prethodna 24 časa.

