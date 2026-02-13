Kolegijum načelnika Generalštaba: Aktivnosti Albanije, Hrvatske i Prištine bezbednosni izazov protiv Srbije

Na Kolegijuma načelnika Generalštaba Vojske Srbije koji je danas održan u kasarni na Banjici zaključeno je da održavanje sastanka načelnika generalštabova Albanije i Hrvatske, sa predstavnicima prištinskih privremenih institucija, predstavlja ozbiljan bezbednosni izazov koji je jasno usmeren protiv Srbije.

Na Kolegijumu je ukazano da intenziviranje aktivnosti dveju NATO članica i privremenih institucija u Prištini u funkciji jačanja njihovog vojnog saveza predstavljaju grubo kršenje Rezolucije 1244 SB UN i Vojno-tehničkog sporazuma iz Kumanovam, što pred Vojsku Srbije nameće potrebu da nastavi sa ubrzanim jačanjem sposobnosti za odbranu zemlje i ostane snažan faktor odvraćanja, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

U tom smislu definisane su konkretne mere i zadaci u cilju praćenja razvoja bezbednosne situacije i spremnosti Vojske da blagovremeno reaguje i zaštiti građane i nacionalne interese Srbije.

"Vojska Srbije ostaje posvećena očuvanju mira i stabilnosti u regionu i daljem razvoju sposobnosti za odvraćanje od potencijalnog vojnog ugrožavanja. U tu svrhu, u skladu sa naređenjem vrhovnog komandanta i predsednika Republike i zadacima proisteklim iz analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti, Vojska Srbije je intenzivirala aktivnosti kojima će u bliskoj budućnosti značajno unaprediti odbrambenu moć i obezbediti sposobnosti veće od ukupnih sposobnosti ovog vojnog saveza", navodi se u saopštenju.

U Skadru je 11. februara održan sastanak načelnik generalštaba oružanih snaga Albanije i Hrvatske i komandanta tzv. KBS, a načelnik generalštaba oružanih snaga Albanije Arben Kingdži naveo je da je fokus sastanka na produbljivanju vojne saradnje kroz konkretne planove.

Albanija, Hrvatska i Priština potpisale su 18. marta 2025. godine u Tirani memorandum o saradnji u oblasti odbrane i bezbednosti.

Prema Rezoluciji 1244 SB UN, KFOR je jedina oružana sila na Kosovu i Metohiji, ali je Priština 2009. godine formirala tzv. kosovske bezbednosne snage (KBS).