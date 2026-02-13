NEMA SPAVANJA DO 1. MARTA! Željko Mitrović najavio najznačajniji medijski projekat planetarnih ambicija (VIDEO)

Vlasnik i direktor Pink Media Group oglasio se na Instagramu i svima zagolicao maštu.

- Još 15 dana do možda i najznačajnijeg medijskog projekta, planetarnih ambicija! Nema spavanja do 1.marta - najavio je Željko Mitrović i digao veliku prašinu na društvenim mrežama.

Na snimku koji je Željko Mitrović objavio vidimo robote koji vredno rade na laptopovima, što ovu objavu čini još intrigantnijom.

Mitrović skoro svakog dana iznenađuje javnost svojom inovativnošću, a nakon ove objave svi željno iščekuju da vide na šta tačno ovog puta misli.

Željko Mitrović je, bez dileme, više puta pokazao da je čovek ispred svog vremena - vizionar koji ne čeka budućnost, već je sam režira.

Autor: Marija Radić