Može li roba da se menja bez računa? Večita dilema potrošača: Evo šta da radite ako ste izgubili fiskalni račun ili platili karticom

Mnogi potrošači se često pitaju da li je moguće zameniti robu bez računa, posebno kada shvate da kupljena stvar ne odgovara tek nakon određenog vremena. Iako Zakon o zaštiti potrošača omogućava da se roba kupljena karticom ili čekom zameni i bez fiskalnog računa, uz priloženi izvod iz banke, u praksi ovo često izaziva nesporazume i sukobe u trgovinama, jer prodavci retko poštuju ovo pravo.

Kristina iz Beograda ispričala je svoj primer. Kupila je pre nekoliko dana stvari za svoje sestriće u jednoj dečijoj prodavnici, ali nije razmišljala o mogućnosti da im veličina možda neće odgovarati, pa račun nije sačuvala.

Sledećeg dana pokušala je da zameni robu za veću veličinu, ali je prodavačica odbijala da to učini, iako je sistemom mogla da proveri da je Kristina platila karticom. Nastao je gotovo incident jer su obe strane tvrdile da su u pravu. Na kraju, prodavačica je dozvolila zamenu, ali je istakla da to čini “na sopstvenu štetu”.

Šta kaže zakon

Da bi potrošač ostvario prava koja mu garantuje Zakon o zaštiti potrošača neophodno je da poseduje dokaz o kupovini. Dakle, za izjavljivanje reklamacije, shodno Zakonu, neophodno je dostaviti fiskalni račun ili drugi dokaz o kupovini, a pod time se misli na kopiju računa, slip, izvod iz banke.

Dakle, plaćanje karticom vam omogućava da kao dokaz o kupovini priložite slip ili eventualno izvod iz banke, rekli su ranije "Blic Biznis" iz Nacionalna organizacija potrošača Srbije.

Kako iz ove organizacije dalje navode, kod gotovinskog plaćanja, neophodno je čuvati fiskalni račun dve godine, a savet bi bio da se oni kopiraju jer vremenom računi blede, a kopija računa je takođe dokaz o kupovini.

Prava potrošača

Potrošači u Srbiji imaju jasno definisana prava kada je u pitanju reklamacija robe, a Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija podseća da je kupac uvek u prilici da bira način na koji će se otkloniti nesaobraznost kupljenog proizvoda. Konkretno, potrošač može da zahteva da se roba popravi ili zameni, u zavisnosti od situacije i svojih potreba. U slučaju da popravka ili zamena nisu mogući, zakon mu omogućava da traži umanjenje cene ili čak raskid ugovora, što znači povraćaj novca.

Zakon o zaštiti potrošača precizira kada se reklamacija može podneti, odnosno kada se roba smatra nesaobraznom.

Zakon o zaštiti potrošača precizira kada se reklamacija može podneti, odnosno kada se roba smatra nesaobraznom. To je slučaj kada proizvod ne odgovara opisu koji je dao prodavac ili kada nema svojstva koje je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model. Takođe, reklamacija je opravdana ako roba ne poseduje svojstva potrebna za posebnu upotrebu za koju je kupljena, a koja su bila poznata ili su morala biti poznata prodavcu u trenutku kupovine.

Isto tako, ako proizvod nije pogodan za uobičajenu upotrebu robe iste vrste ili ne zadovoljava kvalitet i funkcionalnost koju potrošač može razumno očekivati s obzirom na prirodu proizvoda i javna obećanja prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika – naročito kada su ta obećanja data putem oglasa, ambalaže ili drugih promotivnih materijala – kupac ima pravo da iznese reklamaciju.



Trgovac je obavezan da potrošaču vrati iznos koji je potrošač zaista platio prilikom kupovine

Važno je napomenuti i da se ova prava ne odnose samo na robu kupljenu po punoj ceni, već i na proizvode kupljene na sniženju. Ministarstvo trgovine objašnjava da ukoliko potrošač podnese reklamaciju za sniženi proizvod i traži povraćaj novca, trgovac je obavezan da mu vrati iznos koji je potrošač zaista platio prilikom kupovine, bez obzira na to da li je cena proizvoda kasnije promenjena. Ovo znači da ni sniženje ili akcijska prodaja ne umanjuju prava kupca.

Ceo postupak reklamacije je definisan Zakonom o zaštiti potrošača i jasno daje smernice kako trgovci i kupci treba da postupaju u slučaju nesaobrazne robe. Iako zakon nudi precizna pravila, u praksi se često dešava da dolazi do nesporazuma između potrošača i prodavaca, jer neki trgovci nisu upoznati sa detaljima zakona ili ga ne primenjuju dosledno. Zbog toga je važno da kupci znaju svoja prava i da ih uvek mogu koristiti, čak i kada nemaju fiskalni račun, jer je kupovina karticom ili čekom dovoljno da se dokaže transakcija uz izvod iz banke.

Autor: D.Bošković