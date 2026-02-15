ZIMA SE VRAĆA U SRBIJU! Meteorolozi otkrivaju kada će pasti sneg u Beogradu

Očekuje se sneg na planinama, dok niži predeli mogu dobiti susnežicu i kišu. Prema rečima meteorologa Ivana Ristića i Marka Čubrila, pred nama je trostepeni prodor hladnog vazduha koji će transformisati pejzaž širom Srbije.

Dok se u planinskim predelima očekuju ozbiljne snežne padavine, u nizijama i gradovima, uključujući Beograd i Vojvodinu, granica između kiše i snega će se lomiti lomiti na samo jednom stepenu Celzijusa. Danas popodne kreće "oluja" koja donosi jači pad temperature, a prema trenutnim vremenskim prognozama, nestabilno i relativno hladno vreme pratiće nas sve do oko sredine marta.

Kada će pasti sneg u Beogradu

Ivan Ristić kaže da dok na planinama pada sneg, u nižim predelima danas očekuje miks padavina, kišu, susnežicu i sneg.

- Na Sretenje će temperatura pasti u toku dana i kiša će preći u susnežicu i sneg. U nižim predelima će sneg i susnežica provejavati, ne treba očekivati formiranje snežnog pokrivača, ali na višim planinama će ga biti. U Beogradu se očekuje u ranim popodnevnim i večernjim časovima, tačnije između 16 i 18 časova. Temperatura će pasti na nula stepeni – kaže Ristić za Blic.

Snežne padavine očekuje u Beogradu kao pojavu samo, dok će Zlatibor, Kopaonik i druge planine danas, u utorak i u petak dobiti više snega. Upozorava da od danas bez zimske opreme i tople zimske odeće i obuće ne treba kretati na put.

Tri nedelje nižih temperatura i povremenih padavina

- Ulazimo od danas u osetno hladniji period koji će potrajati naredne tri nedelje. Povremeno sa naoblačenjima padaće i sneg tako da će ga na planinama biti prilično. Kratkotrajno otopljenje, sa temperaturama iznad 10 stepeni, je moguće još samo sledeće nedelje. Snežne padavine se očekuju danas popodne, u utorak i najverovatnije u sledeću subotu mada neće biti iznenađenje da pada sneg i u petak popodne i uveče. Od nedelje ne krećite nigde bez kapa, šalova, zimskih jakni i zimske opreme za put – kaže Ristić.

Prema njegovim rečima, velike su šanse da se i deo Vojvodine zabeli u utorak. Modeli najavljuju manji snežni pokrivač 17. februara, ali još uvek nije sigurno gde će ga tačno biti.

- U utorak prepodne i u Vojvodini je moguć sneg, ali i dalje postoji razlika od 50 kilometara između dva modela - poručuje Ristić.



Početak nestabilnog i hladnijeg vremena

Marko Čubrilo, meteorolog amater, najavio je za danas „jaku promenu vremena koja označava početak nestabilnog i često relativno hladnog vremena“. Kako je objasnio, promena je počela već u subotu posle podne, a u nedelju će kulminirati „kada će uz vrlo jak do olujan, severozapadni i severni vetar, kiša većini predela na preko 600 metara nadmorske visine preći u vlažan, jak, sneg“.

- Kiše će i daje biti samo na jugu i istoku Srbije sve do večernjih časova kada se i tamo uz zahlađenje preko 600 metara nadmorske visine očekuje sneg. Kada su u pitanju nizije tu je nemoguće biti sasvim precizan. Od oko 15 časova nad većim delom Hrvatske, Bosne i Hercegovine, severnim i zapadnim delovima Srbije će pri tlu biti dovoljno hladno, ali će ključne biti temperature po visini jer će one odlučivati hoće li biti kondenzacije, kiše, ili sublimacije, snega, a razliku bi i na relativno malo prostoru činilo manje od 1 stepen Celzijusa – kaže Čubrilo.

Nova zahlađenja i padavine

Nove padavine, u obliku susnežice ili snega očekuje od ponedeljka uveče do utorka pre podne, a zatim da bude malo toplije dok bi posle 21. februara, a posebno posle 23. februara ponovo bilo uslova za povremen sneg i u nizijama, dok se u predelima na preko 800 metara nadmorske visine uglavnom očekuje sneg.

- Početak meteorološkog proleća bi nam mogao doneti sinoptiku koja bi sve do oko 10. marta favorizovala relativno hladno i nestabilno vreme uz česta pogoršanja koja bi još povremeno mogla donositi sneg i u nizije. Ali, nema više prave zime, ukoliko snega i bude u nizijama biće povremen, vrlo brzo će se otapati i za sada se na preko 5 centimetara snega ne očekuje. Oko 10. marta verovatno počinje pravo proleće – zaključuje Marko Čubrilo.

Autor: A.A.