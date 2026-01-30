IZNENAĐUJUĆA PROGNOZA ZA FEBRUAR: Temperaturne oscilacije biće ekstremne

Vikend pred nama doneće dalje zahlađenje vremena i pad temperature vazduha. Očekuje se kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg, dok će uslova za susnežicu i sneg biti i na severu Vojvodine i na istoku, jugoistoku i jugu Srbije.

Maksimalna temperatura biće u subotu od 2 do 8, a u nedelju od 0 do 4 °C, na istoku Srbije u minusu.

Hladno vreme potrajaće i na samom početku februara.

Već od 3. februara očekuje se osetno toplije vreme.

Sa Mediterana i Atlantika prema Srbiji se očekuje priliv relativno tople vazdušne mase, uz temperature iznad 10 stepeni, a tokom pojedinih dana i do 15 stepeni.

Relativno toplo vreme potrajalo bi bar do 12. februara, nakon čega bi došlo do pada temperature vazduha.

Da podsetimo, juče je temperatura u Srbiji dostigla 17 stepeni, u Beogradu 16, i to je bio najtopliji dan ovog januara. Već danas je za 10 stepeni hladnije i temperature su se vratile u prosečne vrednosti za ovo doba godine.

Inače, od vikenda će biti ponovo vetrovito. Počeće da duva košava, a očekuju se veoma jaki jugoistočni vetrovi.

Tokom vikenda i u ponedeljak košava će biti veoma hladnog karaktera i biće ledena.

Od utorka će biti toplijeg karaktera, a tada će na jugu Banata biti i sa olujnim udarima od 100 km/h.

Dakle, iako će sam kraj januara i početak februara doneti zahlađenje, kišu i sneg, ne očekuju se značajnije padavine, čak se ne bi ni značajniji snežni pokrivač formirao ili povećao tamo gde bi sneg padao.

Srećom, Srbija će izbeći strašan polarni udar, koji će se narednih dana obrušiti na Evropu i doneti temperature širom centralne Evrope ispod -10, -15 stepeni, na istoku i severoistoku ispod -20, -30 i niže stepeni.

Istovremeno, južna Evropa biće pod uticajem tople vazdušne mase sa Mediterana, a zapadna Evropa sa Atlantika.

