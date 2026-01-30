AKTUELNO

IZNENAĐUJUĆA PROGNOZA ZA FEBRUAR: Temperaturne oscilacije biće ekstremne

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić, Tanjug/Aleksandar Palajić

Vikend pred nama doneće dalje zahlađenje vremena i pad temperature vazduha. Očekuje se kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg, dok će uslova za susnežicu i sneg biti i na severu Vojvodine i na istoku, jugoistoku i jugu Srbije.

Maksimalna temperatura biće u subotu od 2 do 8, a u nedelju od 0 do 4 °C, na istoku Srbije u minusu.

Hladno vreme potrajaće i na samom početku februara.

Već od 3. februara očekuje se osetno toplije vreme.

Sa Mediterana i Atlantika prema Srbiji se očekuje priliv relativno tople vazdušne mase, uz temperature iznad 10 stepeni, a tokom pojedinih dana i do 15 stepeni.

Relativno toplo vreme potrajalo bi bar do 12. februara, nakon čega bi došlo do pada temperature vazduha.

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić

Da podsetimo, juče je temperatura u Srbiji dostigla 17 stepeni, u Beogradu 16, i to je bio najtopliji dan ovog januara. Već danas je za 10 stepeni hladnije i temperature su se vratile u prosečne vrednosti za ovo doba godine.

Inače, od vikenda će biti ponovo vetrovito. Počeće da duva košava, a očekuju se veoma jaki jugoistočni vetrovi.

Tokom vikenda i u ponedeljak košava će biti veoma hladnog karaktera i biće ledena.

Od utorka će biti toplijeg karaktera, a tada će na jugu Banata biti i sa olujnim udarima od 100 km/h.

Dakle, iako će sam kraj januara i početak februara doneti zahlađenje, kišu i sneg, ne očekuju se značajnije padavine, čak se ne bi ni značajniji snežni pokrivač formirao ili povećao tamo gde bi sneg padao.

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić

Srećom, Srbija će izbeći strašan polarni udar, koji će se narednih dana obrušiti na Evropu i doneti temperature širom centralne Evrope ispod -10, -15 stepeni, na istoku i severoistoku ispod -20, -30 i niže stepeni.

Istovremeno, južna Evropa biće pod uticajem tople vazdušne mase sa Mediterana, a zapadna Evropa sa Atlantika.

Autor: A.A.

