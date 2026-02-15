AKTUELNO

Društvo

Da li se zima nastavlja? Medvedice Dunja i Višnja napustile svoje sklonište u Beo zoo vrtu, a Jagoda spava: Evo šta to prema narodnom verovanju znači

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Danas, na Sretenje, svi su sa punom pažnjom posmatrali ponašanje medvedica u Beogrdaskom zoo vrtu.

Naime, dve mlade medvedice Dunja i Jagoda su napustile svoje sklonište, dok je Višnja nastavila da uživa u zimskom snu.

Ono što je važno, medvedice se nisu uplašile svojih senki i vratile u svoje sklonište.

Foto: Pink.rs

Po narodnom verovanju, Sretenje je dan kada se susreću zima i proleće i u tom boju treba da se odluči da li će zima pobediti pa će trajati još šest nedelja ili je prosto pobedilo proleće, tako da će zima vrlo brzo da se povuče.

Prema ponašanju medveda, očigledno je da je zima izgubila bitku, jer su vremenski uslovi takvi da nije bilo senke od koje bi se medvedi uplašili i vratili u sklonište.

Autor: S.M.

#Dunja

#Zima

#medvedi

#sklonište

#višnja

POVEZANE VESTI

Beograd

Pogledajte snimak drame u Beo ZOO vrtu! Zebra pobegla iz boksa i TRČI pored ljudi, povređeno i dete (2)

Region

KOZA OGREBALA DETE U ZAGREBAČKOM ZOO VRTU: Roditelji zvali hitnu i policiju da 'uhapse kozu'

Beograd

DRAMA U BEOGRADSKOM ZOO VRTU! Kengur razbio staklo i pobegao!

Beograd

Predivan prizor u Beo Zoo vrtu: Mladunče kengura izašlo iz mamine torbe i uživa sa roditeljima

Društvo

Berta leti ide na dijetu: Evo kako foka čuva liniju i pobeđuje vrućinu! PINK U POSETI BEO ZOO VRTU

Društvo

SVE OČI UPRTE U MEDENOG, A ON I NIJE BAŠ POUZDAN METEOROLOG! Izašao, prošetao..., ali medvedica Dunja iz Beograda rekla svoje! Evo da li je zimi kraj!