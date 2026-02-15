Da li se zima nastavlja? Medvedice Dunja i Višnja napustile svoje sklonište u Beo zoo vrtu, a Jagoda spava: Evo šta to prema narodnom verovanju znači

Danas, na Sretenje, svi su sa punom pažnjom posmatrali ponašanje medvedica u Beogrdaskom zoo vrtu.

Naime, dve mlade medvedice Dunja i Jagoda su napustile svoje sklonište, dok je Višnja nastavila da uživa u zimskom snu.

Ono što je važno, medvedice se nisu uplašile svojih senki i vratile u svoje sklonište.

Po narodnom verovanju, Sretenje je dan kada se susreću zima i proleće i u tom boju treba da se odluči da li će zima pobediti pa će trajati još šest nedelja ili je prosto pobedilo proleće, tako da će zima vrlo brzo da se povuče.

Prema ponašanju medveda, očigledno je da je zima izgubila bitku, jer su vremenski uslovi takvi da nije bilo senke od koje bi se medvedi uplašili i vratili u sklonište.



Autor: S.M.