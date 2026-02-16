HIT SNIMAK IZ PRIJEPOLJA: Žirafa zaigrala kolo i 'ukrala šou' na proslavi rođendana

Da su veselja u Srbiji uvek specifična i puna iznenađenja, potvrdio je i snimak sa jedne nedavne proslave u Prijepolju koji je munjevitom brzinom obišao društvene mreže. Glavna zvezda večeri nije bio niko od zvanica, već žirafa!

Iako su gosti navikli na klasične običaje, trubače i bogatu trpezu, organizatori rođendana i krštenja odlučili su da odu korak dalje. Usred sale, među razigranim gostima, pojavila se osoba u veoma upečatljivom i realističnom kostimu žirafe, čija je glava dosezala skoro do samog plafona restorana.

Kako se vidi na snimku koji je objavila stranica ppmedia.rs, nesvakidašnji gost pokazao je zavidno poznavanje lokalnog ritma. Žirafa je ravnopravno plesala sa gostima, prateći taktove narodne muzike, što je izazvalo opšte oduševljenje i smeh prisutnih.

Dok su jedni sa nevericom posmatrali nesvakidašnji prizor, drugi su odmah prigrlili novog "člana faune" na podijumu za igru. Komentari na društvenim mrežama se nižu, a mnogi se šale da je ovo možda početak nove tradicije u Prijepolju gde će, umesto standardnih animatora, tempo veselja ubuduće diktirati egzotične životinje.

Jedno je sigurno, o ovom krštenju i rođendanu u Prijepolju će se još dugo pričati, a snimak "prijepoljske žirafe" ostaje kao uspomena na provod koji je, bukvalno i preneseno, bio na visokom nivou.

Autor: S.M.