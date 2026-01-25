DRAMATIČAN SNIMAK SPASAVANJA DETETA IZ TAKSIJA KOJI TONE! U vozilu bila i dečakova majka, svi spaseni zbog tri HEROJA: Sasvim običan dan u Dagestanu (VIDEO)

Snimak na kom trojica muškaraca spasavaju dečaka koji je sa majkom bio zaglavljen u taksi vozilu koje pluta rekom, obišao je društvene mreže. Drama se odvila u toku hladne noći u Dagestanu.

U početku se jedan muškarac prebacio preko grede dok se automobil približavao. Iznenada, drugi muškarac, obučen samo u donji veš, polako se spustio niz gredu kako bi pomogao.

Njega je za noge držao treći muškarac koji je dečaka prebacio na sigurno.

Izvukli dečaka iz auta koji je bio pod vodom

Zajedno su uspeli da zgrabe dečaka iz automobila koji je napola bio potopljen. Nedugo zatim, heroji su spasli i dečakovu majku, koja je takođe bila zarobljena.

Srećom, i vozač je uspeo da se izvuče bez povreda.

Jedan od spasilaca identifikovan je kao Asadula Magomedov.

On je polaznik škole Abdulmanapa Nurmagomedova i nosi ime po legendarnom MMA treneru. Snimak hrabre akcije brzo je postao viralan na društvenim mrežama.

- Nije film – samo običan dan u Dagestanu - napisao je jedan muškarac ispod videa.

Autor: Jovana Nerić