POZNATO STANJE PUTNICA IZ TAKSIJA NAKON JEZIVE SAOBRAĆAJKE U NOVOM SADU: 3 devojke bile u vozilu kada se u njih zakucao BMW, jedna i dalje kritično!

Devojke koje su u trenutku jezive nesreće u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu bile u vozilu taksi prevoza, kako saznajemo, i dalje se nalaze na lečenju u Univerzitetskom kliničkom centru, a jedna od njih je još uvek u teškom stanju.

- Pacijentkinja K. K. (25) primljena je na Odeljenje urgentne hirurgije sa povredama zadobijenim u nesreći. Nakon kompletne dijagnostike i ukazane hitne medicinske pomoći, premeštena je na Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju. Njeno stanje je stabilno - rekli su iz Kliničkog za Kurir i dodali da je sada u stabilnom stanju i druga devojka.

- Pacijentkinja M. D. (25) takođe je zbrinuta i smeštena na Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, gde će biti nastavljeno njeno hirurško lečenje. Nalazi se u stabilnom opštem stanju.

Treća putnica sa teškim povredama

Najugroženija je pacijentkinja O. A. (24), koja je zadobila teške politraume, uključujući više fraktura.

- Zbog izrazito teškog opšteg stanja hospitalizovana je na Klinici za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola, gde se lekari bore za njenu stabilizaciju - dodaje naš saogovornik.

Taksista preminuo na licu mesta

U nesreći je, nažalost, nastradao taksista koji je vozio devojke. Prema prvim informacijama sa terena, udar je bio silovit, a vozač taksija je podlegao povredama u bolnici.

Taksisti SOS udruženja pokrenuli su inicijativu da se skupe određena sredstva u znak prve pomoći za porodicu nastradalog kolege a tu ideju podržali su i brojni taksisti iz drugih udruženja.

Nakon stravičnog udesa, uhapšen je A. S. (25) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. A. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, nadležnom javnom tužiocu.

U Klinički centar te večeri bili su primljeni i putnici iz BMW-a koji su bili u vozilu kojim je upravljao A. S. Obojica su puštena na kućno lečenje.

Kako smo već objavili, u međuvremenu je isplivala fotografija osumnjičenog vozača BMW na kojoj se vidi da sedi u društvu možda i najpoznatijih blokadera - "roleks" braće Luke i Lazara Stojakovića.

Autor: A.A.