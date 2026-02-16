AKTUELNO

Društvo

NESTALA DEVOJČICA IZ POŽAREVCA NAĐENA U BEOGRADU: Pronašla je policija, oglasila se majka

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: privatna arhiva ||

Nestala devojčica A. I. (14) iz Požarevca, koja je nestala u nedelju, pronađena je u Beogradu.

Naime, policija je, nakon što je majka prijavila nestanak, pokrenula potragu za detetom, a pronađena je u beogradskom naselju Batajnica.

Ona je vraćena u porodičnu kuću kod majke, nakon čega će policija obaviti razgovor sa njom, kao i centar za socijalni rad.

Majka devojčice, koja je putem medija poslala javni apel u cilju što bržeg pronalaska deteta, zahvalila se svima na pomoći i informacijama koje je dobila.

Kako majka tvrdi, dete je bez vidljivih povreda i tragova nasilja.

pročitajte još

NOVI DETALJI O NESREĆI U KOJOJ JE POGINULA JEČMENICA: Evo šta se dešava sa veštačenjem džipa teniserke

Autor: Marija Radić

#Beograd

#Majka

#Policija

#Požarevac

#nestala devojčica

POVEZANE VESTI

Društvo

NAJNOVIJA VEST - Pronađena devojčica koja je jutros nestala u Mirijevu

Svet

PRONAĐENA TIA (12) IZ HRVATSKE: Nestanak digao na noge pola Evrope, evo u kakvom stanju je devojčica!

Društvo

NESTALA ANĐELA ILIĆ (14): Požarevac na nogama

Društvo

PRONAĐENA DEVOJČICA IZ SRBIJE NESTALA NA MALTI: Oglasio se njen brat, napisao samo OVO

Društvo

PRONAĐENA DEVOJČICA IZ BEOGRADA Lepu vest potvrdio njen otac: Ćerka je dobro, ali smo svi umorni od svega

Region

Devojčica (13) nestala u Skoplju, poslednji put viđena na ovom mestu