NESTALA DEVOJČICA IZ POŽAREVCA NAĐENA U BEOGRADU: Pronašla je policija, oglasila se majka

Nestala devojčica A. I. (14) iz Požarevca, koja je nestala u nedelju, pronađena je u Beogradu.
Naime, policija je, nakon što je majka prijavila nestanak, pokrenula potragu za detetom, a pronađena je u beogradskom naselju Batajnica.
Ona je vraćena u porodičnu kuću kod majke, nakon čega će policija obaviti razgovor sa njom, kao i centar za socijalni rad.
Majka devojčice, koja je putem medija poslala javni apel u cilju što bržeg pronalaska deteta, zahvalila se svima na pomoći i informacijama koje je dobila.
Kako majka tvrdi, dete je bez vidljivih povreda i tragova nasilja.
Autor: Marija Radić