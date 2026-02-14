NESTALA ANĐELA ILIĆ (14): Požarevac na nogama

Anđela Ilić (14) iz Požarevca nestala je u nedelju, 8. februara. Majka devojličice prijavila je slučaj policiji.

Majka nestale Anđele Ilić (14) iz Požarevca tvrdi da se devojčici prošle nedelje gubi svaki trag, te da postoji sumnjivi detalj koji joj ne da mira.

Naime, Anđela je u nedelju popodne izašla u grad sa školskom drugaricom, a od tada se nije vraćala kući, što nikada do sada nije uradila.

- Anđela je bila bolesna, nedelju dana nije išla u školu, pa je želela da se vidi sa drugaricom iz odeljena sa kojom se redovno druži. To je bilo u nedelju oko 16 sati, tražila mi je džeparac kako bi otišla sa njom do grada - rekla je majka za Kurir.

Majka keže da je jako zabrinuta, ali i da se pribojava da se njenom detetu nije dogodilo nešto loše.

- Ona se neko vreme dopisivala sa, navodno, devojčicom iz Smedereva, koju nikada ranije nije upoznala. Jednom me je i pitala da li može da se vidi sa njom, tj da ona dođe kod nas, ali nisam to dozvolila, jer sam bila sumnjičava oko toga da nekome daje svoju adresu. Razumela me je, rekla je: "Dobro, mama" i na tome se završilo, ali je nastavila da se dopisuje sa njom - otkrila je majka, a potom se vratila na veče kada je shvatila da nešto nije u redu.



- Mi imamo dogovor da se u devet uveče vrata zaključavaju. Tako sam joj i u nedelju rekla da se vrati do 21 sat. Uvek je poštovala dogovor, kada sam videla da je nema, krenula sam da je zovem, ali već je bila nedostupna. Zvala sam je i pre toga jednom, jer mi je bilo čudno što mi se ni jednom nije javila tokom boravka u gradu, ni tada nije bila dostupna, ali nisam paničila - kaže majka.

Kako dodaje, nakon nestanka ćerke primila je jedan poziv na "Instagramu" koji joj je bio sumnjiv. Majka kaže i da je kontaktirala drugaricu sa kojom je njena ćerka u nedelju izašla u grad.

- Ona mi je rekla da se jesu videle, ali da su se u dogledno vreme razišle i da je svaka otišla svojoj kući - ističe majka.

Majka je slučaj prijavila policiji

- Slučaj je prijavljen policiji i ovim putem apelujem na sve građane Požarevca i Smedereva da, ako je vide, da odmah prijave to policiji i centru za socijalni rad. Ona je prelepa devojčica, mlada, mršava - apeluje uznemirena žena.

Iz Policijske uprave Požarevac redakciji Kurira je potvrđena prijava nestanka devojčice, kao i da se za njom još uvek traga.

