AKTUELNO

Hronika

JEZIVO NASILJE U PORODICI NA BADNJE VEČE: Pijan tukao partnerku u Jakovu po glavi i licu, čupao je za kosu, žena ima teške povrede

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs ||

Policiji je slučaj prijavila žrtva.

Muškarac M.S. (57) uhapšen je zbog sumnje da je sinoć u porodičnoj kući u Jakovu nasrnuo na nevenčanu suprugu i naneo joj povrede.

Policiji je slučaj prijavila žrtva.

Osim uvreda, kako se sumnja, M.S. je žrtvi naneo povrede tako što ju je čupao za kosu i zatvorenom šakom udario u lice.

Lekari u KBC Zemun su ukazali povređenoj ženi pomoć.

Osumnjičeni je alkotestiran i utvrđeno je da je bio pod dejstvom alkohola, a sumnjiči se za krivično delo Teška telesna povreda.

Autor: A.A.

#Badnje veče

#Nasilje

#Policija

#Porodica

#žrtva

POVEZANE VESTI

Hronika

JEZIVO NASILJE U NOVOM PAZARU: Maloletnik NAPAO policajca, zadao mu TEŠKE telesne povrede!

Hronika

Jezivo porodično nasilje u Vranju: Snaja vređala svekrvu, gurnula je i ISTUKLA!

Hronika

DRAMA NA ČUKARICI, POKRADEN SEF U JAVNOJ BELEŽNICI Nasilno upali i sve odneli! Policija intenzivno traga za lopovima

Hronika

UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Jezivo vršnjačko nasilje u Zaječaru - devojčicu šutirale i gazile po glavi (VIDEO)

Hronika

JEZIVO PORODIČNO NASILJE U BEOGRADU: Pesnicama tukao ženu po glavi i telu

Domaći

ANA NIKOLIĆ PRIJAVILA RALETA DA JU JE PRETUKAO! Pevačica ima povrede po glavi i rukama, ovo su detalji