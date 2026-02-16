SRCE U SRBIJI, ZNANJE ZA SVET: Prof. dr Nadežda Basara sinonim za snagu, posvećenost i patriotizam koji leči (VIDEO)

Profesor doktor Nadežda Basara predstavlja primer čoveka čiji život i rad premošćuju granice i povezuju narode. Kao lekar sa značajnom međunarodnom reputacijom u oblasti transplantacije matičnih ćelija, ona spaja naučni autoritet sa dubokim humanizmom, istovremeno negujući kosmopolitski duh i snažnu povezanost sa zemljom porekla.

U njenom pogledu na svet, profesija nije samo poziv, već misija, a mostovi među ljudima grade se znanjem, posvećenošću i ličnim primerom.

U vremenima kada se preispituju vrednosti jednog naroda i njegov odnos prema svetu, lični primer pojedinaca često govori snažnije od istoriskih činjenica. Upravo kroz promišljenje o slobodi, žrtvi i otvorenosti prema drugima oslikava se identitet zajednice i njeno mesto u širem čovečanstvu. Iako je put vodio kroz različite kulture i zdravstvene sisteme, ona ističe da se jedinu u Srbiju vraća jer je ona njen dom.

Porodične veze, prijateljstva i koreni u Beogradu oblikovali su njen identitet i ostaju trajno uporište njenog života. Ta pripadnost nije samo geografska, već emotivna i duhovna, prožeta sečenjima, tradicijom i porodičnim nasleđem koje se prenosi kroz generacije. Iz tog izvora crpi snagu za profesionalne izazove i životne izbore.

Istovremeno, temlji koji oblikuju profesionalni i lični integritet ne nastaju slučajno. Oni se grade na nasleđu porodice, vrednostima koje se prenose i duhovnoj snazi koja povezuje generacije. Taj unutrašnji oslanac postaje vodilja u radu, odnosima i životnim izborima.

Radeći u međunarodnom okruženju, susretala se i sa predrasudama o Srbiji, ali ih je videla kao priliku da se ruše delima, a ne rečima. Profesionalizam, znanje i ljudskost postaju najjači argumenti. Dokaz da svaki pojedinac snosi odgovornost da predstavlja svoju zemlju dostojanstveno i ponosno.

U tom duhu, patriotiazm za nju nije deklaracija, već svakodnevno življeno rodoljublje. Ljubav prema svom narodu, koja omogućava razumevanje i poštovanje drugih. Priznanja koja je dobila, doživljava kao potvrdu truda, ali i kao obavezu da nastavi da služi pacijantima i zajednici.

U njenoj viziji sveta, lekarstvo i čovečnost ne postoje odvojeno. Oni se prožimaju u brizi za svakog čoveka, bez obzira na poreklo ili pripadnost. I upravo tu leži njena vera u budućnost, uverenje da čovečanstvo može prevazići izazove savremenog doba, od prirodnih katastrofa do sukoba i podela, ako ostane ujedinjeno u dobroti, solidarnosti i neprestanom nastojanju da bude bolje.

U tom nastojanju svaki most koji izgradimo znanjem, razumevanjem i ljudskošću, korak je bliže svetu koji delimo.

Autor: D.Bošković