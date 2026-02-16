OVAJ SNIMAK JE DANAS VIRALAN NA MREŽAMA: Mladunče majmuna odbacila majka, mališan utehu pronašao u nesvakidašnjem 'drugaru': Emotivna priča raznežila svet! (VIDEO)

Šestomesečni makaki Panč iz zoološkog vrta u Japanu postao je hit na mrežama jer se ne odvaja od plišanog orangutana koji mu pruža sigurnost

Šestomesečni makaki majmun po imenu Panč (Punch) osvojio je društvene mreže nakon što su objavljeni snimci iz zoološkog vrta Ičikava Siti Zoo u Japanu, na kojima se vidi kako se ne odvaja od plišane igračke orangutana. Igračka mu, prema rečima čuvara, služi kao uteha i osećaj sigurnosti nakon što ga je majka napustila ubrzo po rođenju.

Panč je na svet došao u julu 2025. godine, ali je vrlo brzo ostao bez majčine brige. Od tada su o njemu brinuli zaposleni u zoološkom vrtu, koji su ga ručno hranili, nadgledali njegov razvoj i postepeno ga pripremali za upoznavanje sa drugim makakijima.

Poznato je da se mladunci majmuna od prvih dana čvrsto drže za majku, pa su negovatelji pokušali da mu nadomeste taj osećaj bliskosti. Dali su mu ćebad i plišane igračke, a Panč je posebno prihvatio jednog plišanog orangutana — kojeg od tada gotovo ne ispušta.

Nigde bez svog "ljubimca"

Na viralnim snimcima, koji su se masovno delili na mreži X, vidi se kako mali makaki spava zagrljen sa igračkom, nosi je dok istražuje prostor, pa čak i kada prilazi drugim mladuncima. Prema objavama, plišani saputnik mu pomaže i u trenucima kada ga drugi majmuni odbiju ili "izgrde" tokom igre, pružajući mu osećaj sigurnosti.

Sredinom januara Panč je uspešno uključen u grupu makakija. Iako sve češće komunicira sa vršnjacima, i dalje ostaje u blizini svog plišanog prijatelja dok se postepeno prilagođava novoj socijalnoj strukturi.

More information about Punch, the baby monkey at Ichikawa Zoo in Japan.



He was abandoned by his mother shortly after birth and has been hand‑raised by zookeepers.



They gave him a plush orangutan toy, which he carries everywhere, hugging it while he sleeps, using it for… pic.twitter.com/qn1fO7Wu1n — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) 14. фебруар 2026.

Priča o malom makakiju izazvala je snažne emocije širom sveta. Mnogi korisnici su pisali da ih prizori "slamaju, ali i greju srce", ističući koliko su bliskost i sigurnost važni za sva živa bića.

- Skupio se kao da je pronašao najsigurnije mesto na svetu", "Ovakve priče podsećaju koliko su društvene veze važne kod svih vrsta — ponekad je porodica onaj ko se pojavi", naveli su pojedini korisnici.

Retka, ali moguća pojava u prirodi

Stručnjaci podsećaju da je odbacivanje mladunaca u primatskim zajednicama retko, ali moguće. Razlozi mogu biti neiskustvo vrlo mladih majki, pritisak hijerarhije unutar grupe, naročito kod ženki nižeg statusa, ili zdravstveni problemi koji zahtevaju ljudsku intervenciju i rano razdvajanje.



U zoološkom vrtu nastavljaju sa pažljivo planiranim procesom socijalizacije kako bi se Panč u potpunosti uklopio među svoje vršnjake.

I dok polako stiče nova iskustva i uči pravila zajednice, plišani orangutan ostaje njegova sigurna luka u periodu prilagođavanja.

Autor: D.Bošković