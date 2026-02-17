Ovu grešku prave skoro SVI, a odnosi se na posetu crkvi

Vernici koji posećuju pravoslavne hramove često iz najboljih namera prave grešku koja, prema rečima sveštenika, narušava dostojanstvo svetinje.

Otac Aleksandar Praščević odlučio je da putem društvenih mreža razreši dilemu koja godinama prati vernike - gde se zapravo ostavlja dobrovoljni prilog prilikom celivanja ikone?

Mnogi građani, vođeni starim običajima ili viđenim primerima drugih, novac ostavljaju direktno na samu ikonu, prekrivajući likove svetitelja novčanicama i kovanicama. Iako je namera plemenita, sveštenik ističe da ovakva praksa nije u skladu sa duhovnim redom. On je u svom video obraćanju jasno objasnio da svaka crkva ima predviđeno mesto za darivanje, te da ikona ne služi kao postolje za novac.

- Ikone treba da budu čiste i one se celivaju - poručio je otac Aleksandar u videu, podsećajući vernike da je fokus čina u molitvi i poštovanju svetitelja, a ne u fizičkom ostavljanju novca na samoj slici.

On je dodatno pojasnio da u svakom hramu, odmah pored ikone koja je izložena na celivajućim tronovima, postoje korpice ili posebni otvori u samom postolju namenjeni upravo za priloge. Ta mesta su postavljena sa razlogom, kako bi se održao red i kako bi sama svetinja ostala čista i pregledna za sve koji dolaze da joj se poklone.

Ova objava izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama, a mnogi vernici su priznali da su godinama grešili misleći da je ostavljanje novca na samoj ikoni jedini ispravan način.

Autor: S.M.