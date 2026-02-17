AKTUELNO

SNAŽNO NEVREME U NASTAVKU DANA OČEKUJE OVE DELOVE SRBIJE: Pašće i do 20 cm snega - Preti i JAK VETAR

Snežna oluja koja je zahvatila zapadnu Srbiju, u nastavku dana premeštaće se preko centrlane Srbije dalje ka istoku i jugoistoku zemlje.

Obilni sneg paralisao je danas zapadnu Srbiju. Mnogi putni pravcu su u prekidu, saobraćaj otežan, a na hiljade ljudi ostalo je bez struje.

Najkritičnija situacije je na području Zlatibora, Tare, Užica, Bajine Bašte, Valjeva, Kosjerića, Divčibara, Požege, Loznice, Ivanjice, Zlatara, Arilja, Golije, Prijepolja i Nove Varoši.

U ovim predelima palo je i do 20 cm snega.

Inače, preko našeg područja premešta se veoma snažan ciklon sa Jadrana preko unutrašnjosti Balkana dalje ka istoku i severoistoku.

On je sa sobom povukao i osetno hladniju vazdušnu masu koja je prodrla preko našeg područja.

Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 1 do 5 stepeni, u Beogradu je 3°C. Zlatibor i Sjenica mere -2, a Kopaonik -6 stepeni.

U ovom času jak sneg i dalje pada u zapadnim, istočnim i centralnim predelima Srbije i na planinama, a kiša i susnežica na jugoistoku zemlje.

U mnogim predelima palo je od 10 do 30, u zapadnim i centralnim predelima i do 40 mm padavina po kvadratnom metru.

Kiša, potom i sneg zahvatili su i Beograd, a zabelili su viši delovi grada i južni obod prestonice.

U ovom času padavine su u Vojvodini i u Beogradu prestale i do kraja dana biće suvo, uz razvedravanje tokom večeri.

U zapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije vejaće sneg, koji će slabiti na zapadu zemlje, a čiji će se intenzitet pojačavati u istočnim, jugoistočnim i južnim delovima Srbije, kao i u delovima centrlane Srbije.

Sneg će biti praćen jakim severozapadnim vetrom, uz mećavu i vejavicu.

U saobraćaju se preporučuje ogroman oprez i da se bez zimske opreme ne kreće na put.

Zbog aktuelne vremenske situacije treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

U sredu ujutro hladno, na severu i slab mrza, na jugu i istoku i dalje kiša i sneg, uz prestanak.

Temperatura će biti oko 0 stepeni.

Tokom dana sunčani periodi i toplije, temperatura oko 10 stepeni.

U četvrtak osetno toplije, uz temperature i do 16 stepeni. Očekuje se uticaj novog ciklona iz Đenovskog zaliva, koji će doneti otopljenje,ali i pojačanje jugoistočog vetra.

Već uveče i tokom noći ovaj ciklon doneće sa Jadrana naoblačenje sa kišom.

U petak sledi novo jače zahlađenje sa kišom, koja će preći u sneg, uz jak severozapadni vetar, a vreme će biti slično današnjem.

U subotu čak i ledeni dan, uz temperature ispod 0 stepeni.

Od nedelje otopljenje, a sledeće sedmice osetno toplije i stabilnije.

