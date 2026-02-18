AKTUELNO

VRAĆENI POLASCI: Ponovo uspostavljen redovan saobraćaj BG Voza za Lazarevac i Barajevo

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Polasci BG voza na relacijama Lazarevac - Ovča i Lazarevac - Zemun ponovo su uvedeni od danas, saopšteno je iz Opštine Barajevo.

Kako je saopšteno iz Sekretarijata za javni prevoz, od danas, 18. februara, ponovo saobraćaju sledeći polasci:

- Iz Lazarevca za Ovču u 5.40 i 11.40 časova

- Iz Lazarevca za Zemun u 13.58 i 18.52 časova

- Iz Ovče za Lazarevac u 7.48 i 11.50 časova

- Iz Zemuna za Lazarevac u 16.16 časova.

Podsećamo, polasci vozova iz sistema BG voz na linijama Zemun - (Barajevo) Lazarevac - Zemun i Ovča - (Barajevo) Lazarevac - Ovča bili su obustavljeni od 8. januara.

Na inicijativu građana i učenika, kako je navedeno, rukovodstva gradskih opština Barajevo i Lazarevac održala su u Sekretarijatu za javni prevoz dva sastanka zbog ukidanja pojedinih polazaka BG voza, nakon čega je postignut dogovor da se ti polasci ponovo uvedu.

Autor: Dalibor Stankov

