Srbi iz AP KiM koji pešače ka Novom Sadu stigli u Lazarevac: Dočekao ih Petar Petković (FOTO)

Srbi iz AP Kosova i Metohije, koji već šesti dan pešače ka Novom Sadu na veliki narodni skup protiv blokada, stigli su u Lazarevac gde ih je dočekao veliki broj građana te opštine, kao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i predsednik opštine Lazarevac Tomislav Rikanović.

Srbe su građani dočekali kod jezera Očaga na ulazu u Lazaravac uz srpske rodoljubive pesme sa motivima sa KiM, uz paljenje vatrometa i bakljadu, kao i uz pogaču i so.

Grupa Srba iz južne pokrajine je na dočeku uzvikivala: “Šta je Kosovo?”, na šta su svi uzvikivali “Srbija”, a takođe čule su se i parole: “Kosovo je srce Srbije”, “Kosovo - Srbija” i poruke predsedniku Republike Aleksandru Vučiću, “Aco, Srbine”.

Direktor Vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petković istakao je tom prilikom da je više od 2.000 Lazarevčana dočekalo je Srbe iz južne pokrajine koji se krenuli put Novog Sada kako bi podržali državu Srbiju i predsednika Vučića za slobodnu i nezavisnu državu.

”Velika zahvalnost braći sa Kosova i Metohije, ali velika zahvalnost i svojoj braći iz Raške koji su se takođe priključili koloni pešaka u nameri da u ovom maršu odbrane slobodu, da stignu u Novi Sad na veliki skup, narodni sabor protiv blokada, a za podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i našoj državi Srbiji”, kazao je Petković.

Petković je istakao da srpski narod u AP Kosovo i Metohija dobro zna šta je država Srbija i ocenio da bez nje ne bi bilo ni srpskog naroda u južnoj srpskoj pokrajini.

''Zbog toga kada su i naši ljudi u našoj južnoj pokrajini videli da je država ugrožena, učinili su sve što je do njih i dali svoj doprinos da podrže predsednika Aleksandra Vučića, većinsku Srbiju, da odbranimo našu zemlju, da je oslobodimo, da bi i dalje imali našu nezavisnu i slobodarsku politiku o kojoj vodi računa predsednik Vučić”, rekao je Petković.

Takođe, naglasio je da Srbima iz južne pokrajine nije bilo teško da po lošem vremenu krenu put Novog Sada i tako pokažu ljubav prema Srbiji.

Dodao je i da je država najugroženija upravo u AP Kosovo i Metohija, kao i da se tamo najsnažnije oseća i voli Srbija.

“Velika podrška i pozdrav srpskom narodu sa Kosova i Metohije. Živela Srbija”, poručio je Petković.

Predsednik opštine Lazarevac Rikanović kazao je da je pravo zadovoljstvo što su se meštani te opštine okupili u velikom broju kako bi dočekali sunarodnike iz AP Kosova i Metohije i pružili im podršku u njihovom podvigu.

“Pravo je zadovoljstvo što smo se večeras u Lazarevcu okupili u velikom broju da dočekamo našu braću sa Kosova i Metohije koji su se odlučili po ko zna koji put na još jedan veliki podvig, a to je da pruže punu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i državi Srbiji u nezavisnoj i slobodarskoj politici koju vodi. Živela Srbija, žive Aleksandar Vučić!“, rekao je Rikanović.Srbin pešak iz Dobrotina Danilo Gudžić zahvalio je tom prilikom građanima Lazarevca na dočeku, naglasivši da grupi Srba koja pešači to daje vetar u leđa u njihovom cilju i na putu ka Novom Sadu.

”To nas ohrabruje da istrajemo do kraja, da pružimo podršku predsedniku. Da pokažemo da smo uz snažnu i pravu Srbiju, koja hoće da živi slobodno, bez blokada i bez nasilja”, rekao je Gudžić.

Srbi koji pešače iz južne pokrajine danas su prešli put od Ljiga do Lazarevca, a za svih šest dana ukupno su prepešačili 190 kilometara puta.

Grupa od 60 Srba iz AP Kosova i Metohije krenula je 29. oktobra pešice ka Novom Sadu da podrži predsednika Srbije Aleksandra Vučića i veliki narodni skup protiv blokada.

Iz Rudnice su na put dug 315 kilometara krenuli Srbi iz opština centralnog dela AP Kosovo i Metohija, odnosno iz Gračanice, Kosova Polja, Badovca, Lapljeg sela, Dobrotina, Gušterice, kao i iz Kosovskog Pomoravlja uključujući Gornje Kusce, Stražu, Ranilug, Parteš.

Sa severa AP Kosovo i Metohija krenuli su Srbi iz Leposavića, Kosovske Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka i Štrpca.

Oni nose zastave Srbije, a kako su poručili, motiv im je da budu uz svoju državu i da svojim primerom pokažu kako ne žele da se Srbija zaustavi, jer je samo jaka i napredna Srbija spremna da sačuva svoj narod u južnoj srpskoj pokrajini.

Kako su ranije rekli, motiv da krenu bio im je poziv predsednika Srbije da se u Novom Sadu planira veliko narodno okupljanje Srba koji se protive blokadama i zaustavljanju Srbije.

Na dočeku Srba iz južne pokrajine, okupila se i grupa građana koja podržava blokade, koja je u više navrata ulazila u verbalni sukob sa drugom grupom građana Lazarevca, dok su pripadnici policije i odreda za razbijanje demonstracija sprečili fizički kontakt dve strane.

Saobraćaj na delu Ibarske magistrale je bio u jednom trenutku delimično u prekidu zbog dočeka Srba iz pokrajine.

Autor: Pink.rs