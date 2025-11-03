Petković: Velika zahvalnost herojima sa KiM koji pešače ka Novom Sadu (FOTO)

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković dočekao je danas u Lazarevcu grupu Srba iz AP KiM koja već šesti dan pešači ka Novom Sadu kako bi prisustvovali velikom narodnom skupu protiv blokada, a koji su do danas prešli oko 190 kilometara, i tom prilikom je zahvalio, kako je naveo, herojima sa KiM na velikom podvigu.

I pored vetra i kiše koji su ih pratili uz čitav put danas, oni nisu odustali i nastavili su da napreduju ka cilju, navodi se u saopštenju Kancelarije za KiM.

"Više od 2.000 Lazarevčana dočekalo je naše heroje, Srbe sa KiM kojima dugujemo veliku zahvalnost što su se odlučili na ovaj veliki podvig i krenuli put Novog Sada da podrže državu Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića za slobodnu i nezavisnu državu Srbiju. Velika zahvalnost braći sa Kosova i Metohije i svoj našoj braći od Raške do Lazarevca koja se priključila ovom maršu da odbrani slobodu i stigne na veliki narodni skup protiv blokada u Novom Sadu", rekao je Petković.

Kako je istakao, "srpski narod na Kosovu i Metohiji dobro zna šta je država Srbija, da bez nje ne bi bilo ni našeg naroda na KiM, i kada su videli da je država ugrožena, dali su svoj doprinos i krenuli da podrže Aleksandra Vučića, većinsku Srbiju i da odbranimo našu zemlju, da je oslobodimo da bismo imali našu nezavisnu i slobodarsku politiku".

"Nije bilo teško našim junacima i herojima da po lošem vremenu krenu put Novog Sada i pokažu svoju ljubav prema Srbiji", naveo je direktor Kancelarije za KiM.

Danilo Gudžić iz Dobrotina poručio je da šetnjom žele da podrže Srbiju koja hoće da živi slobodno.

"Danas nam je šesti dan pešačenja. Ukupno smo prošli oko 190 kilometara. Hvala ljudima na ovako lepom dočeku, ovo nam daje vetar u leđa i ohrabruje nas da istrajemo do kraja. Želimo da pružimo podršku našem predsedniku i da pokažemo da smo uz snažnu i pravu Srbiju, Srbiju koja hoće da živi slobodno bez blokada i bez nasilja", rekao je Gudžić.

Predsednik opštine Lazarevac Tomislav Rikanović poželeo je dobrodošlicu koloni pešaka, a meštani su ih dočekali uz pogaču, so i bakljadu.

"Pravo je zadovoljstvo što smo se večeras u Lazarevcu okupili u ovolikom broju da dočekamo našu braću sa Kosova i Metohije koji su se po ko zna koji put odlučili na još jedan veliki podvig, a to je da pruže punu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i državi Srbiji u nezavisnoj i slobodarskoj politici koju vodi. Živela Srbija, živeo Aleksandar Vučić", poručio je on.

Zajedno sa Srbima iz Štrpca, Gračanice, Leposavića, Kosovske Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka, Gornjeg Kusca, Raniluga, Badovca, Kosova Polja i Dobrotina pešače i Srbi iz Raške, Kraljeva, Gornjeg Milanovca, Lučana, Ljiga koji su im se pridruživali dok su prolazili kroz njihova mesta.

Naši heroji, koji na početku svoje kolone nose i transparent “Srbi sa KiM uz Srbiju protiv blokada”, nakon zasluženog odmora nastaviće sutra svoj put, navodi se u saopštenju Kancelarije za KiM.

Grupa od 60 Srba iz AP Kosova i Metohije krenula je 29. oktobra pešice ka Novom Sadu da podrži predsednika Srbije Aleksandra Vučića i veliki narodni skup protiv blokada, a danas su prešli put od Ljiga do Lazarevca, gde ih je dočekao veliki broj građana te opštine, kao i direktor Kancelarije za KiM Petar Petković i predsednik opštine Lazarevac Tomislav Rikanović.

Iz Rudnice su na put dug 315 kilometara krenuli Srbi iz opština centralnog dela AP Kosovo i Metohija, odnosno iz Gračanice, Kosova Polja, Badovca, Lapljeg sela, Dobrotina, Gušterice, kao i iz Kosovskog Pomoravlja uključujući Gornje Kusce, Stražu, Ranilug, Parteš.

Sa severa AP Kosovo i Metohija krenuli su Srbi iz Leposavića, Kosovske Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka i Štrpca.

Oni nose zastave Srbije, a kako su poručili, motiv im je da budu uz svoju državu i da svojim primerom pokažu kako ne žele da se Srbija zaustavi, jer je samo jaka i napredna Srbija spremna da sačuva svoj narod u južnoj srpskoj pokrajini.

Kako su ranije rekli, motiv da krenu bio im je poziv predsednika Srbije da se u Novom Sadu planira veliko narodno okupljanje Srba koji se protive blokadama i zaustavljanju Srbije.

