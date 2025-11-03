AKTUELNO

Politika

NI LOŠE VREME IH NE ZAUSTAVLJA, ORI SE PESMA 'LAZARICA' Srbi sa KiM nastavljaju pešačenje ka Novom Sadu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Privatna arhiva ||

Grupa od 60 Srba sa Kosova i Metohije, koji su krenuli peške ka Novom Sadu na veliki narodni skup protiv blokada, rano jutros je nastavila svoj put od Ljiga ka Lazarevcu.

Oni nose srpske trobojke i pevaju "Lazaricu", a kako su naglasili zajedno žele da pošalju poruku jedinstva i podrške državi Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću i poruče da Srbija ne sme da stane.

U grupi koja je u sredu krenula iz mesta Rudice u AP KiM su Srbi iz centralnog Kosova i Metohije - Gračanice, Kosova Polja, Badovca, Lapljeg sela, Dobrotina, Gušterice, kao i iz Kosovskog Pomoravlja uključujući Gornje Kusce, Stražu, Ranilug, Parteš, dok su sa severa Kosova i Metohije krenuli su Srbi iz Leposavića, Kosovske Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka i Štrpca.

Njima su se na putu ka Novom Sadu pridružili građani Raške, Čačka, Gornjeg Milanovca.

Video: Tanjug video

Autor: Jovana Nerić

#Kim

#Novi Sad

#Srbi

#pešačenje

POVEZANE VESTI

Politika

SRBI SA KIM PODRŽAVAJU VUČIĆA! Preći će peške 315 kilometara: 'Pokazujemo blokaderima da smo uz pravilnu Srbiju' (FOTO+VIDEO)

Politika

SRBI SA KIM PETI DAN PEŠAČE KA NOVOM SADU: Milanovčani im se pridružuju u znak podrške (FOTO)

Politika

SRBI SA KIM NASTAVLJAJU PUT KA NOVOM SADU, ORI SE 'JA SAM MOMČE SA KOSOVA' Pešacima se u koloni pridružili i meštani Raške i Kraljeva (FOTO+VIDEO)

Politika

Srbi sa KiM trenutno u Raški: Krenuli peške ka Novom Sadu, prate ih sunce i lepo vreme, a u aprilu se probijali kroz mećavu! (VIDEO)

Politika

Srbi sa AP KiM koji pešače ka Novom Sadu napreduju ka Ljigu: Želimo da podržimo svoju državu (FOTO)

Politika

Sve za Srbiju, Srbiju ni za šta! Pešaci sa KiM nastavljaju odlučno ka Kraljevu sa podignuta tri prsta (FOTO+VIDEO)