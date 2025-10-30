SRBI SA KIM NASTAVLJAJU PUT KA NOVOM SADU, ORI SE 'JA SAM MOMČE SA KOSOVA' Pešacima se u koloni pridružili i meštani Raške i Kraljeva (FOTO+VIDEO)

Grupa Srba sa KiM koji pešače ka Novom Sadu, jutros je posle zasluženog odmora, nastavila svoj put, a u koloni su im se pridružili i meštani Raške i Kraljeva koji će s njima preći kilometre ka krajnjem odredištu.

Kako su naveli, na ovaj način oni žele da podrže braću s Kosova i Metohije u njihovom podvigu, ali i pokažu da je srpski narod složan i jedinstven, da ne treba da se delimo, već ujedinjujemo.

Kolona je danas nastavila put Kraljeva, prati ih lepo vreme, a uz put se ori pesma “Ja sam momče sa Kosova”. Plan je da za desetak dana zajedno stignu na veliki narodni skup protiv blokada u Novom Sadu.

Podsetimo, grupa od 60 Srba sa severa Kosova i Metohije, iz Kosovskog Pomoravlja, Gračanice, Štrpca sinoć je stigla u Ušće gde je za njih priređen veliki doček, a na put dug oko 315 kilometara krenuli su kako bi podržali predsednika Aleksandra Vučića i državu Srbiju i poručili da su protiv blokada i zaustavljanja Srbije.

Autor: A.A.