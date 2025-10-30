AKTUELNO

Politika

SRBI SA KIM NASTAVLJAJU PUT KA NOVOM SADU, ORI SE 'JA SAM MOMČE SA KOSOVA' Pešacima se u koloni pridružili i meštani Raške i Kraljeva (FOTO+VIDEO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: Kosovo online ||

Grupa Srba sa KiM koji pešače ka Novom Sadu, jutros je posle zasluženog odmora, nastavila svoj put, a u koloni su im se pridružili i meštani Raške i Kraljeva koji će s njima preći kilometre ka krajnjem odredištu.

Kako su naveli, na ovaj način oni žele da podrže braću s Kosova i Metohije u njihovom podvigu, ali i pokažu da je srpski narod složan i jedinstven, da ne treba da se delimo, već ujedinjujemo.

Foto: Kosovo online

Kolona je danas nastavila put Kraljeva, prati ih lepo vreme, a uz put se ori pesma “Ja sam momče sa Kosova”. Plan je da za desetak dana zajedno stignu na veliki narodni skup protiv blokada u Novom Sadu.

Foto: Pink.rs

Podsetimo, grupa od 60 Srba sa severa Kosova i Metohije, iz Kosovskog Pomoravlja, Gračanice, Štrpca sinoć je stigla u Ušće gde je za njih priređen veliki doček, a na put dug oko 315 kilometara krenuli su kako bi podržali predsednika Aleksandra Vučića i državu Srbiju i poručili da su protiv blokada i zaustavljanja Srbije.

Video: Pink.rs

Autor: A.A.

#Kim

#Kosovo i Metohija

#Novi Sad

#Srbi

POVEZANE VESTI

Politika

Sve za Srbiju, Srbiju ni za šta! Pešaci sa KiM nastavljaju odlučno ka Kraljevu sa podignuta tri prsta (FOTO+VIDEO)

Politika

SRBI KOJI PEŠAČE SA KOSOVA I METOHIJE STIGLI DO KRALJEVA: Više od 2.000 građana okupio se kako bi ih pozdravili i okrepili (FOTO)

Politika

'PUT NIJE LAK, ALI IZDRŽAĆEMO' Veličanstven doček kod Ušća za Srbe koji su krenuli sa Kosova i Metohije u Novi Sad (FOTO+VIDEO)

Politika

Srbi sa KiM trenutno u Raški: Krenuli peške ka Novom Sadu, prate ih sunce i lepo vreme, a u aprilu se probijali kroz mećavu! (VIDEO)

Politika

SRBI SA KIM PODRŽAVAJU VUČIĆA! Preći će peške 315 kilometara: 'Pokazujemo blokaderima da smo uz pravilnu Srbiju' (FOTO+VIDEO)

Politika

Srbi sa Kosova i Metohije sve bliži cilju: Već četiri dana pešače, sada su krenuli ka Gornjem Milanovcu (VIDEO)