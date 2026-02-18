AKTUELNO

VAŽNO OBAVEŠTENJE! Poreska uprava upozorava - danas je poslednji dan za izvršenje ove obaveze

Poreska uprava obavestila je obveznike koji samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture da danas, 18. februara 2026. godine, ističe rok za podnošenje prijave za utvrđivanje obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Ovaj datum je određen kao krajnji rok imajući u vidu neradne dane tokom državnog praznika koji su prethodili. Obaveštenje se odnosi na osiguranike doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko, kao i zdravstveno osiguranje, poznatije kao samostalni umetnici.

Prijava se podnosi na Obrascu PPD-SU, i to organizacionoj jedinici Poreske uprave koja je nadležna prema mestu prebivališta umetnika.

Podnošenje ove prijave neophodno je radi:

Utvrđivanja konačne obaveze doprinosa za prethodnu godinu;

Utvrđivanja tromesečne akontacije doprinosa za tekuću godinu.

Nakon podnošenja prijave, samo utvrđivanje obaveze po osnovu doprinosa vršiće se rešenjem nadležnog poreskog organa.

Gde pronaći obrazac i informacije?

Navedeni obrazac prijave PPD-SU dostupan je na zvaničnoj internet stranici Poreske uprave.

Za sve nedoumice, poreski obveznici se dodatno mogu informisati putem Kontakt centra Poreske uprave na brojeve telefona 0700/700-007 i 011/6969-069, kao i lično na šalteru "Vaš poreznik" u filijalama Poreske uprave.

