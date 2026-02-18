VAŽNO OBAVEŠTENJE! Poreska uprava upozorava - danas je poslednji dan za izvršenje ove obaveze

Poreska uprava obavestila je obveznike koji samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture da danas, 18. februara 2026. godine, ističe rok za podnošenje prijave za utvrđivanje obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.
Ovaj datum je određen kao krajnji rok imajući u vidu neradne dane tokom državnog praznika koji su prethodili. Obaveštenje se odnosi na osiguranike doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko, kao i zdravstveno osiguranje, poznatije kao samostalni umetnici.
Prijava se podnosi na Obrascu PPD-SU, i to organizacionoj jedinici Poreske uprave koja je nadležna prema mestu prebivališta umetnika.
Podnošenje ove prijave neophodno je radi:
Utvrđivanja konačne obaveze doprinosa za prethodnu godinu;
Utvrđivanja tromesečne akontacije doprinosa za tekuću godinu.
Nakon podnošenja prijave, samo utvrđivanje obaveze po osnovu doprinosa vršiće se rešenjem nadležnog poreskog organa.
Gde pronaći obrazac i informacije?
Navedeni obrazac prijave PPD-SU dostupan je na zvaničnoj internet stranici Poreske uprave.
Za sve nedoumice, poreski obveznici se dodatno mogu informisati putem Kontakt centra Poreske uprave na brojeve telefona 0700/700-007 i 011/6969-069, kao i lično na šalteru "Vaš poreznik" u filijalama Poreske uprave.
Autor: S.M.