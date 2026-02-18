Stiže još jedan LEDENI SNEŽNI TALAS! Srbiju očekuju novo zahlađenje i padavine, ali to nije ONO NAJGORE

Jučerašnji dan doneo je Srbiji pravo zimsko zahlađenje i snežnu mećavu.

Palo je i do 20 cm snega, a na planinama istočne i jugozapadne Srbije i do 40 cm novog snega. Pravi kolaps nastao je na zapadu Srbije, kako u saobraćaju, tako i u domaćinstvima, a više od 1000 ljudi ostalo je bez struje.

U toku večeri je došlo do stabilizacije vremena, a na severu zemlje se i razvedrilo.

Ovog jutra na severu Srbije i u Beogradu je vedro i hladno, ponegde i uz slab mraz, a temperature se kreću oko 0-1°C.

Na jugu i istoku Srbije je oblačnije i malo je toplije.

Ciklon koji nam je sa Jadrana doneo obilne padavine, izmestio se preko našeg područja dalje na istok, ka Crnom moru i sada nastavlja put dalje na severoistok prema isročnoj Evropi.

Pred nama je topliji dan, uz smenu sunca i oblaka.

Umeren do jak severozapadni vetar biće u slabljenju kajem dana i u skretanju na jugoistočni.

Maksimalna temperatura biće do 10 stepeni, u Beogradu do 8°C.

I dok nas je jedna oluja napustila, već sada nazire se nova.

U četvrtak će se nad Đenovskim zalivom formirati veoma snažan ciklon, koji će prema našem području slati izraženo južno strujanje.

U četvrtak će biti veoma toplo. Maksimalna temperatura biće i do 16, u Beogradu do 15 stepeni.

Već tokom večeri i noći stiže novo naoblačenje sa kišom, a jugoistočn vetar biće u pojačanju.

Tokom petka centar ciklona premšetaće se preko našeg područja, uz kišu i zahlađenje, a vetar će biti u skretanju na jak severozapadni. Na planinama se očekuje sneg.

Tokom dana očekuje se jače zahlađenje, pa će kiša preći u susnežicu u sneg i u nižim predelima.

Za vikend suvo, u subotu i veoma hladno. Očekuje se mraz, a u subotu maksimalna temperatura tek koji stepen iznad 0°C.

Sledeće sedmice osetno toplije.

Autor: S.M.