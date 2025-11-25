TEMPERATURA PADA ZA 20 STEPENI! Kiša će preći u SNEG: Hladni front ide prema Srbiji, EVO kada stiže zahlađenje

Današnji dan doneo je Srbiji vreme nalik prolećnom.
Maksimalna temperatura dostigla je 18 stepeni, u Beogradu 16. Istovremeno, na Kopaoniku je bilo 2°C. Današnje temperature su za 10 stepeni više od proseka za kraj novembra.
Toplo je i ove večeri. Trenutne temperature kreću se od 7 do 13 stepeni, u Valjevu je 14 stepeni. Kopaonik i Negotin mere 3°C.
I dalje je vrlo vetrovito. Košava je danas imala oluje udare, na jugu Banata i do 87 km/h, koliko su udari bili u Vršcu.
U ovom času jaka kiša pada u regionu, a uslovljava je prodor hladnog fronta, uz jače zahlađenje.
Inače, naše područje pod uticajem je ciklona sa severozapada, koji će se noćas premeštati preko našeg područja i Panonske nizije dalje na severoistok. On je danas do našeg područja doneo priliv vrlo tople vazdušne mase sa juga i sa Mediterana.
U sklopu njega premeštaće se i hladni front, koji će za sobom usloviti prodor osetno hladnije vazdušne mase.
Kasnije tokom večeri kiša sa pljuskovima iz Bosne i Hrvatske zahvatiće zapadne i severozapadne predele Srbije, pre svega zapad Bačke, zapad Srema, Podrinje i zapad Mačve.
U toku noći naoblačenje sa zapada širiće se i prema ostalim predelima Srbije sa kišom i pljuskovima.
Hladni front doneće u sredu severnim i zapadnim predelima Srbije osetno hladnije vreme, toplije tokom dana još samo na jugoistoku.
Maksimalna temperatura biće od 6 na severozapadu do 14 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 7.
Sredinom dana kiša će preći na planinama zapadne Srbije, a do večeri i na višim planinama južne i jugozapadne Srbije.
Prelazak novog ciklona sa Jadrana preko našeg područja, ali ovaj put južnijom putanjom, dovešće do prodora još hladnije vazdušne mase.
U četvrtak i petak još hladnije. Biće oblačno sa kišom, susnežicom i snegom, dok se u brdsko-planinskim predelima očekuje sneg, uz povećanje snežnog pokrivača.
Simbolično se snežni pokrivač može formirati ponegde i u nizijama.
Duvaće severozapadni vetar.
Maksimalna temperatura u četvrtak biće od 2 na zapadu do 8 stepeni na istoku Srbije.
Petak će biti najhladniji dan ove sedmice. Maksimalna temperatura biće od 1 do 5 stepeni.
Za vikend se očekuje malo toplije vreme.
Autor: Iva Besarabić