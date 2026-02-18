Ekstremisti ponovo skinuli srpsku zastavu sa groba Ivice Talića u Skulenovu kod Lipljana

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je noćas ponovo oskrnavljen grob Ivice Talića na srpskom pravoslavnom groblju u selu Skulanevo, kod Lipljana.

Kako je navedeno, počinioci su upali u posed groblja i sa humke nedavno preminulog Talića odneli srpsku zastavu.

Isti incident dogodio se 8. februara, kada je takođe odneta srpska trobojka, a tom prilikom razvaljena je i ograda crkvenog dvorišta.

"Tada počinioci ovog nehumanog i anticivilizacijskog čina nisu uhvaćeni ni procesuirani, zbog čega se incident ponovio", ističe se u saopštenju.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju je navela da politika nekažnjavanja ekstremista dovodi do ponavljanja incidenata i zločina, a da primer skrnavljenja groba Ivice Talića to i potvrđuje.

"Ekstremisti zadojeni antisrpskom mržnjom i politikom Prištine čak ni mrtvim Srbima ne daju mira", dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, prema višedecenijskim terenskim istraživanjima, za poslednjih 26 godina na Kosovu i Metohiji je devastirano i oskrnavljeno više od 400 srpskih grobalja, 50 je potpuno uništeno, a više od 100.000 nadgrobnih spomenika je srušeno.

"Nažalost, takva teroristička politika i društvena klima i danas je živa na prostoru Kosova i Metohije", ističe se u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju.