NIJEDAN HRIŠĆANIN NE TREBA SEBI DA DOPUSTI: Ovo su 3 najveća greha koja se skupo plaćaju

U hrišćanskom učenju postoje dela i stavovi koji ozbiljno udaljavaju čoveka od Boga i unutrašnjeg mira.
Oholost
Zašto je opasna: Oholost čini da čovek stavlja sebe iznad drugih i iznad Božije volje.
Posledice: Raskid odnosa, zatvoreno srce i duhovna praznina.
Zavist
Zašto je opasna: Zavist razara sreću, ljubav i zahvalnost, stalno upoređujući svoj život s tuđim.
Posledice: Ogorčenost, nesigurnost i udaljavanje od zajednice i Boga.
Bes (neprijateljstvo i mržnja)
Zašto je opasna: Bes i mržnja truju dušu i ometaju oproštaj, koji je temelj hrišćanskog života.
Posledice: Uništavanje ličnih odnosa, psihički i duhovni nemir.
Ove tri osobine nisu samo “grehovi” u teološkom smislu, već i svakodnevne zamke koje narušavaju mir i sreću.
Autor: D.Bošković