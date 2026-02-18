AKTUELNO

Društvo

NIJEDAN HRIŠĆANIN NE TREBA SEBI DA DOPUSTI: Ovo su 3 najveća greha koja se skupo plaćaju

Foto: Ustupljene fotografije

U hrišćanskom učenju postoje dela i stavovi koji ozbiljno udaljavaju čoveka od Boga i unutrašnjeg mira.

Oholost

Zašto je opasna: Oholost čini da čovek stavlja sebe iznad drugih i iznad Božije volje.

Posledice: Raskid odnosa, zatvoreno srce i duhovna praznina.

Zavist

Zašto je opasna: Zavist razara sreću, ljubav i zahvalnost, stalno upoređujući svoj život s tuđim.

Posledice: Ogorčenost, nesigurnost i udaljavanje od zajednice i Boga.

Bes (neprijateljstvo i mržnja)

Zašto je opasna: Bes i mržnja truju dušu i ometaju oproštaj, koji je temelj hrišćanskog života.

Posledice: Uništavanje ličnih odnosa, psihički i duhovni nemir.

Ove tri osobine nisu samo “grehovi” u teološkom smislu, već i svakodnevne zamke koje narušavaju mir i sreću.

Autor: D.Bošković

