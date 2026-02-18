Ovo su stroga pravila ramazanskog posta: Evo šta vernici nikako ne smeju da rade

Noć uoči početka posta, u sredu 18. februara, klanjaće se prva teravija.

Ramazan u 2026. godini počinje u četvrtak,19. februara, kada nastupa prvi dan posta. Noć uoči početka posta, u sredu 18. februara, klanjaće se prva teravija, čime zvanično započinje mesec ibadeta i duhovnog osnaživanja.

Ramazan će trajati 29 dana, a tokom ovog meseca obeležiće se i značajne noći poput Lejletul-Bedr, koja pada u petak, 6. marta, te Lejletul-Kadr, najvažnija noć Ramazana, koja nastupa u noći sa nedelje na ponedeljak, 16. marta 2026. godine.

Ramazanski bajram obeležavaće se tri dana, a prvi dan je petak, 20. marta. Ovo je vreme zajedničkih susreta, obilazaka porodice i prijatelja, te jačanja duhovnih vrednosti i solidarnosti. Kurban-bajram u 2026. godini nastupa u sredu, 27. maja, i traje četiri dana. Mubarek dani su prilika da se obnovi vera, učvrsti zajedništvo i čine dobra dela prema drugima.

"Post u mesecu Ramazanu spada među temeljne stubove islama i predstavlja jasnu obavezu za svakog punoletnog, razumnog i zdravog muslimana i muslimanku koji su u svom mestu boravka. Post traje od pojave zore, pa sve do zalaska sunca. Tokom posta verniku je zabranjeno uzimanje hrane i pića, pušenje, kao i bračni intimni odnos. Međutim, post nije sveden samo na suzdržavanje od hrane i telesnih potreba. On podrazumijeva i čuvanje jezika, pogleda i misli, jer ogovaranje, ružan govor, pogled u ono što je zabranjeno, kao i grešne misli narušavaju potpunost i vrednost posta", piše na sajtu islamske zajednice u Srbiji.

Autor: D.Bošković