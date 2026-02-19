SPREMITE SE! Jutro u minusu, a onda prolećni dan: Evo kada stiže naoblačenje sa kišom

AKTUELNO

U Srbiji u četvrtak promenljivo oblačno, tokom dana i veoma toplo, uz sunčane periode. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, u košavskom području sa olujnim udarima.

Jutarnja temperatura od -5 na jugoistoku do 2°C na severu Srbije, maksimalna dnevna od 11 do 17 stepeni. U toku večeri i noći na severu, zapadu i jugozapadu Srbije naoblačenje sa kišom.

U Beogradu u četvrtak promenljivo oblačno, tokom dana i veoma toplo, uz sunčane periode. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, povremeno i sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura 2, maksimalna dnevna 16 stepeni. U toku noći jače naoblačenje sa kišom.

