Vučić među 20 svetskih lidera u Indiji: Srbija gradi sopstveni AI put i digitalnu suverenost

Darko Obradović, programski direktor Centra za stratešku analizu, objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti.

Na samitu u Indiji o uticaju veštačke inteligencije među dvadeset svetskih lidera učestvuje i srpski predsednik Aleksandar Vučić. Pored toga što se samit odvija u Indiji čak 11 šefova država i vlada dolaze sa evropskog kontintenta. Pored Vučića na samitu učestvuje francuski predsednik, holandski premijer, španski premijer i tako redom. Prisutan je i Muhamed bin Zajed al Nahjan krunisani princ Abu Dabija.

Ovo nije sasvim običan samit, niti je učešće Srbije protokolarnog karaktera. Reč je o strateškom prisustvu Srbije. Zahvaljujući viziji predsednika Vučića Srbija neće biti pridošlica u svet veštačke inteligencije. Srbija već danas raspolaže super kompijuterima koji se rangiraju između 4. i 5. mesta u Evropi. Srpska rešenja u oblasti AI uveliko su deo globalne digitalne infrastrukture. Kompanije iz Srbije sa svojim rešenjima se takmiče sa najboljim zapadnim korporacijama. Posebno raduje činjenica će Srbija imati svoje AI rešenje oslonjeno na LLM (veliki jezički model) Mistral AI iz Francuske.

Ova osnova će biti u potpunosti prilagođena srpskim potrebama i treniraće se kao nacionalni AI model. Na ovom mestu govorimo o digitalnoj-sajber suverenosti kojoj Srbija teži. Veštačka inteligencija više nije samo mit i dokolica za lenje, ili radoznale, ona pravi razliku između profita i gubtika, spašava ljudske živote, garantuje tehnološki napredak i blagostanje. Veštačka inteligencija, superkompijuteri predstavljaju domen kritične infrastrukutre kao segmenta nacionalne bezbednosti. Države koje budu kasnile biće prinuđene da koriste tuđa rešenja čime će produbljivati stratešku zavisnost. Srbija je odabrala put oslonca na sopstveni inovativni potencijal kroz mobilizaciju celokupnih nacionalnih resursa.

Od samog početka treba biti jasan, bez podrške države Srbije i njenog aktivnog učešća nije moguće učestvovati u AI revoluciji. Uslovi, poslovni ambijent, infrastruktura, sporazumi sve to zavisi od države Srbije i zbog toga je veoma važno što je predsednik Vučić predvovnik ovih aktivnosti. Pogrešno i vrlo usko je gledište da je IT sektor tkz. nezavisna profesija u širem smislu. Ali nije tako, jer je IT danas sekuritizovana oblast koja u mnogome zavisi od uslova i poslovnog okruženja definisanog od države. Olako se zaboravlja da poslovanje u IT zavisi od državne infrasturkuture. Strateška odluka Srbije da učestvuje u američkoj inicijativi za čistu 5G mrežu je početni korak ka sajber suverenitetu i preporuka da je poslovanje sa Srbijom pouzdano i bezbedno.

To je čista državna odluka, a danas pojedini IT krugovi sve to lako zanemaruju kada olako konstatuju „a šta je meni Srbija dala“. Sajber infrastruktura je mnogo više od rešenja koje mi kao krajnji korisnici eksploatišemo za svoje potrebe. Najbolje uporedivo je sa ljudskim krvotokom. Odluka predsednika da Srbija krene u globalnu utakmicu sa veštačkom inteligencijom stvoriće potpuno nove izvore rasta.

Danas kada se države suočavaju sa sve većim geopolitičkim rizicima, korozivnim zavisnostima prilikom nabavke hardverske i softverske infratrukture, Srbija ima korporativnu prednost. 99% standarda u domenu srpske IT industrije je u skladu sa američkim bezbednosnim i tehničkim karakteristikama. Odlični međudržavni odnosi predsednika Vučića sa partnerima koji dolaze iz područja Globalnog juga otvaraju mogućnost da Srbija bude partner u modernizaciji tih država. Koliko je Srbija otišla daleko pokazuje projekat pametan grad- bezbedan grad. Ceo sistem video nadzora oslonjen je na veštačku inteligenciju i može se reći domaća softverska rešenja.

Ove kamere nisu ni kineske, ni američke, ali je zato bezbednost u školama unapređena na optimalni nivo. Veštačka inteligencija registruje rizične događaje pre nego što oni eskaliraju u štetne posledice. Veštačka inteligencija doslovno čuva živote u beogradskim školama kako bi se sprečilo ponavljanje masakra iz škole Ribnikar. Najavljena je primena i u oblasti medicinske dijagnostike. Već danas se pojedine analize u Kliničkom centru Srbije rade uz pomoć veštačke inteligencije čime se, opet, skraćuje vreme za donošenje odluka koje čuvaju ljudske živote.

Svi ovi koncepti vrlo brzo mogu postati srpski izvozni brendovi kao evrpsko rešenje pogodno za države koje ne žele da kroz koncept pametnog grada, ili veštačke inteligencije, svoju suverenost isporuče nepouzdanim partnerima.

Autor: Darko Obradović