AKTUELNO

Društvo

MONSTRUMI IZ ŽUTE KUĆE! Organi žrtava na KiM prodavani bogatim pojedincima u inostranstvu

Izvor: Tanjug/Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Organi žrtava sa Kosova i Metohije vađeni su i prodavani bogatim kupcima u inostranstvu, rekao je u intervjuu za RIA Novosti predsednik komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije Veljko Odalović.

Podsetio je da je bivša tužiteljka Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, Karla del Ponte, izjavila da su Srbi i drugi nealbanci sa Kosova odvođeni u "Žutu kuću" na severu Albanije, a da su njihovi organi prodavani iz oblasti Burelija.

Foto: Printscreen YouTube/SRF Kultur

"U jednom trenutku, zapadni mediji su izveštavali da je na ovoj lokaciji u Albaniji završio i određeni broj žena iz istočnoevropskih zemalja i bivšeg Sovjetskog Saveza. Ali, nije sprovedena nikakva istraga, jer ako se to potvrdi, otkrilo bi se da uzeti organi nisu bili namenjeni Srbiji, Kosovu i Metohiji ili drugim zemljama u regionu, već su avionima transportovani gde god je neko imao sredstva da kupi organe nevinih žrtava", rekao je Odalović.

#Prodaja

#Veljko Odalović

#monstrumi

#organi

#Žuta kuća

POVEZANE VESTI

Politika

ODALOVIĆ ZA PINK: Međunarodna zajednica uništila je krovne institucije koje su trebale da budu garant nečega (VIDEO)

Politika

Odalović: Poseta Lajčaka Prištini jedna nediplomatska misija

Politika

Odalović: Srpska lista najveći dobitnik izbora u AP KiM

Politika

Odalović: Ne verujem da će Aljbin Kurti krenuti na Kfor

Politika

Odalović za Pink: Kurti najavom otvaranja mosta na Ibru planira da otvori prostor za DODATNO ETNIČKO ČIŠĆENJE Srba na KiM (VIDEO)

Politika

Odalović: Kurti pokušava da isključi Srpsku listu iz izbora, favorizuje druge da bi ostvario cilj