Odalović za Pink: Kurti najavom otvaranja mosta na Ibru planira da otvori prostor za DODATNO ETNIČKO ČIŠĆENJE Srba na KiM (VIDEO)

Veljko Odalović, predsednik Komisije za nestala lica, govoreći o mostu na Ibru i novom teroru Aljbina Kurtija kaže da je taj most nekada napravljen da bi spajao dva dela Mitrovice, koja je, nažalost, posle toga morala da bude podeljena.

Odalović je rekao da je potrebno vratiti se u jun 1999. godine da bi se objasnilo šta je taj most i koliko je značio.

- To je mesto gde je zaustavljen pokušaj razularene rulje koja je dolazila iz južnog dela Mitrovice sa ciljem da pređe taj most i etnički očisti Mitrovicu i Zvečan, Leposavić, Zubin Potok, tu je to sprečeno. Tada su postavljeni ti betonski stubovi - podsetio je Odalović u Novom jutru kod Jovane Jeremić na TV Pink.

Kako je istakao, neko je tada procenio da taj most ipak treba da razdvaja i da misli da posle 25 godina ne postoji razlog da se to promeni, jer se, kako kaže, ništa pozitivno nije desilo da bi neko razmišljao da se taj most otvori.

- Nažalost, desile su se još teže stvari - naglasio je Odalović i dodao:

Kurti najavom otvaranja mosta planira da otvori prostor za dodatno etničko čišćenje Srba sa prostora Kosova i Metohije.

Goran Radosavljević Guri, bivši komandant srpske Žandarmerije, rekao je da je taj most napravljen da spaja dva dela grada, ali da sada nije vreme da se otvori.

- Jedan deo Srba je živo u južnom delu, Albanci na severu, neki, posle rata, Srbi su ostali na severnom, Albanci na južnom delu. Još uvek nije vreme da se to otvori - ocenio je Radosavljević i istakao da međunarodna zajednica blago reaguje na sve što se dešava.

Radosavljević je rekao da kada padne krv onda je sve gotovo i da može tada loše da prođe i onaj koji miri.

Predsednik Matice Albanaca u Srbiji Demo Beriša govoreći o tome šta Kurti želi da dobije protestima Albanaca u Bujanovcu kaže da na delu ponovo imamo zloupotrebu propisa Republike Srbije.

Autor: Marija Radić